Cairo, tombola benefica dell’Asd Bragno per sostenere i ragazzi di Villa Sanguinetti

Cairo Montenotte. L’Asd Unione Polisportiva Bragno si prepara ad accogliere tutti per una serata di solidarietà e divertimento, con una tombolata benefica che si terrà questa sera (18 febbraio), dalle ore 21. L’iniziativa, che avrà luogo nel teatrino di Bragno, è organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Raggio di Sole e dei ragazzi di Villa Sanguinetti, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno dell’UP Bragno verso le realtà sociali del territorio.

Questa non è la prima volta che l’associazione si impegna in attività solidali. Lo scorso mese, infatti, è stata organizzata un’altra tombolata benefica, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Croce Bianca di Cairo e all’Associazione Guido Rossi. In quella occasione, sono stati raccolti ben 800 euro, che sono stati destinati alle due associazioni per sostenere le loro importanti attività.

Matteo Tortarolo, presidente dell’Associazione, ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter supportare questa nuova causa, contribuendo con una tombola che possa portare sorrisi e anche un aiuto concreto a chi ha bisogno. La nostra associazione crede fortemente nell’importanza della solidarietà e nel lavoro di rete tra le diverse realtà del territorio.”

Il presidente ha poi ricordato che i tesseramenti sono sempre aperti, invitando la comunità di Bragno a unirsi all’associazione. “La nostra volontà è sviluppare l’associazionismo, la cultura, la coesione all’interno della frazione, ma soprattutto contribuire a dare una mano alle varie associazioni che ne hanno bisogno. Più siamo, più possiamo fare insieme.”

L’Unione Polisportiva Bragno continua così a essere un punto di riferimento per la frazione, organizzando eventi che non solo promuovono la socialità e l’aggregazione, ma che, grazie alla solidarietà, riescono a sostenere le realtà che si impegnano nel sociale.

Non mancate domani sera per una serata all’insegna della solidarietà, del gioco e della comunità.