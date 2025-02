Cairo, l’ingresso del cimitero preso di mira dai “guerrieri ViVi” anti vaccini

Cairo Montenotte. Scritte no vax sull’ingresso del cimitero di Cairo Montenotte. I “guerrieri ViVi” hanno manifestato il loro dissenso sui vaccini con uno spray di colore rosso sulla facciata della parte vecchia del camposanto.

“Salvate i giovani”, “vaccini = infarti e miocarditi” e il simbolo della W dentro un cerchio: questo ciò che si legge sulla parete.

Pochi giorni fa erano state prese di mira la sede e un’auto dell’Asl 2 a Savona, in via Collodi, e si allunga la lista degli edifici utilizzati nella provincia per diffondere la battaglia.

L’Amministrazione comunale già al lavoro per rimuovere le scritte.