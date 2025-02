Cairo, l’ex oratorio di San Sebastiano si spoglia dei ponteggi ed è pronto per l’allestimento interno

Cairo Montenotte. Terminati i lavori di restauro e l’ex oratorio di San Sebastiano di piazza Savonarola si spoglia dei ponteggi che da mesi erano installati per il cantiere. Rimangono da ultimare alcune rifiniture ai capitelli, oltre alla sostituzione del portone in legno, ma gli interventi alla parte esterna della chiesa sconsacrata, che hanno interessato il tetto, la facciata e il campanile, sono stati ultimati.

Con un importo di oltre 360 mila euro, in gran parte finanziato dal lascito testamentario dedicato di Angelo Siri, a cui verrà intitolata una sala interna destinata a mostre ed eventi, in aggiunta a fondi comunali, il centro storico potrà presto avvalersi di uno spazio di pregio, che rappresenta una delle “perle” architettoniche della città cairese.

Ora resta da rendere fruibile l’interno dell’ex oratorio, dove sono ancora presenti i ponteggi con i quali, oltre al consolidamento della navata, si dovrà intervenire per restaurare la struttura lignea dell’abside da cui emerge un dipinto del pittore Eso Peluzzi. “Cercheremo ulteriori finanziamenti al fine di completare le opere conservative – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – Nel frattempo con una spesa di circa trenta mila euro allestiremo lo spazio per far sì che possa essere utilizzato in tempi brevi a fini culturali, con rassegne ed esposizioni che andranno ad arricchire gli eventi già in programma”.