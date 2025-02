Cairo investe nel cinema, nuovo proiettore di ultima generazione al “Chebello”

Cairo Montenotte. Il cinema “Chebello” si arricchisce di un nuovo proiettore laser di ultimissima generazione. Grazie all’investimento del Comune, che ha acquistato la nuova attrezzatura con una spesa di oltre 40 mila euro più Iva per sostituire quella ormai obsoleta, gli amanti del grande schermo potranno usufruire di proiezioni più nitide e luminose.

Come spiega il sindaco Paolo Lambertini, “è volontà di questa Amministrazione continuare a migliorare tutti i luoghi dove si promuove la cultura. Anche l’ex oratorio di San Sebastiano sarà allestito a dovere per ospitare eventi di pregio, nonchè per avere strumentazioni idonee per gli spettacoli all’aperto”.

Tornando al cinema, gli addetti ai lavori spiegano che “il passaggio alla proiezione laser, adattandosi alle nuove tecnologie, garantisce immagini molto nitide e luminose, eccezionale brillantezza, elevato contrasto con colori vividi e profondissimi. Rilevante è anche l’aspetto ecologico. La tecnologia laser riduce il consumo di energia e non prevede il ricambio di lampadine, eliminando quindi la produzione di rifiuti”. Non è ancora stata decisa la data dell’inaugurazione che “si farà con la visione di un film nelle prossime settimane”, conclude il sindaco.