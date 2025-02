Cairo, è Maria Angela Rupert la vittima del tragico incidente lungo la strada dei Pastoni

Cairo Montenotte. E’ Maria Angela Rupert la donna che nel tardo pomeriggio di ieri, per cause ancora in via di accertamento, è deceduta in un incidente stradale avvenuto nel tratto dei Pastoni, tra Cairo e Cengio.

Pensionata, di 78 anni, l’anziana era a bordo della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata, dopo un volo di parecchi metri. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte dei sanitari del 118, dei militi della Croce bianca di Cairo e dei Vigili del fuoco per Mariella, così la chiamavano molti conoscenti, non c’è stato nulla da fare.

Di origini venete, viveva poco distante dal luogo dove è avvenuto il tragico incidente, e conosceva bene quel tratto di strada, poco sicuro e con scarse protezioni a valle, che proprio ieri presentava criticità dovute alla pioggia. L‘asfalto infatti era particolarmente viscido, e potrebbe essere quella la causa per la quale la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di un malore.

Sposata con Mario Semperboni, aveva tre figli, Aristide, Sandro e Sergio. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Cairo.