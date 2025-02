Bper Rari Nantes Savona, una notte di grande Champions League: domani l’atteso match con i campioni in carica del Ferencvaros

Savona si appresta a vivere una memorabile serata di Champions League: domani la Bper Rari Nantes Savona affronterà il Ferencvaros campione in carica.

La squadra ungherese, infatti, lo scorso 7 giugno si aggiudicò il trofeo battendo per 12-11 la Pro Recco, scrivendo così il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione per la seconda volta, dopo il 2019. La finale si svolse a Malta; anche quest’anno sarà il National Pool Complex di Gzira ad ospitare l’evento della massima competizione continentale.

L’edizione in corso della LEN Champions League ha visto partecipare 30 squadre; ne restano in corsa otto, con l’ambizione di poter essere tra le quattro che, in date ancora da stabilire, si ritroveranno sull’isola maltese per contendersi il trofeo.

La prima delle sei giornate della seconda fase ha proposto due incontri molto combattuti nel girone A, vinti da Novi Beograd ed Olympiacos che hanno prevalso entrambe con una sola rete di scarto rispettivamente su Marsiglia e Jadran Spalato. Serbi e greci sembrano avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.

Al contrario, il girone B ha vissuto due partite dal risultato netto: la Rari Nantes Savona si è imposta in Romania con 6 reti di scarto mentre il Ferencvaros ha battuto il Barceloneta con un divario di 8 segnature. Sulla carta il team ungherese è di gran lunga il favorito per il successo nella manifestazione; i catalani, pur nettamente sconfitti in terra magiara, restano la seconda indiziata per il passaggio del turno.

Alla squadra allenata da Alberto Angelini toccherà quindi provare a ribaltare i pronostici, cercando di sfruttare al meglio il doppio turno casalingo. Domani i biancorossi ospiteranno il Ferencvaros; mercoledì 19 marzo se la vedranno col Barceloneta. Poi, da martedì 1 aprile avrà inizio il girone di ritorno.

Riflettori puntati quindi su corso Colombo: alla Zanelli, dalle ore 20 di mercoledì 26 febbraio, Bper Rari Nantes Savona e Ferencvárosi Torna Club Telekom daranno vita ad un incontro che sarà sicuramente di alto livello, considerato il valore della squadra ospite, probabilmente la più forte al mondo.

Durante l’estate la società ligure ha portato in biancorosso Daniil Merkulov e Luca Damonte, due giocatori che con il team ungherese hanno conquistato il trofeo.

Ma il Ferencvaros non si è indebolito, anzi. Ha costruito una rosa ampia e di altissimo livello. Tra i suoi punti di forza ci sono il mancino Dušan Mandić (eletto miglior pallanuotista del mondo del 2024) e l’azzurro Edoardo Di Somma, entrambi ex Pro Recco. Al loro fianco, per citarne alcuni, il greco Stylianos Argyropoulos, il centroboa spagnolo Miguel De Toro, numerosi nazionali ungheresi tra i quali Krisztián Manhercz, Márton Vamos ed il portiere Soma Vogel. La squadra è guidata da Balázs Nyéki.

Insomma, numeri e discorso qualificazione a parte, varrà la pena assistere all’incontro per il prestigio e la caratura delle squadre.

Per i padroni di casa sarà particolarmente dura anche per l’assenza di Pietro Figlioli, il quale dovrà scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica.

La stagione della formazione savonese, fino ad ora, è decisamente positiva: 16 vittorie in 19 partite di Serie A1; quattro successi, due pareggi ed una sola sconfitta in Champions League. Numeri che dimostrano come la squadra biancorossa stia vivendo un’annata da ricordare a lungo, nella quale è possibile sognare grandi traguardi.

Lo spirito di gruppo e la voglia di regalare una gioia ai propri tifosi saranno le motivazioni che domani sera porteranno la Rari Nantes a dare tutto, per provare ad impensierire la corazzata ungherese. L’appuntamento è per le ore 20 in corso Colombo; ci si attende il pubblico delle grandi occasioni.