Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona supera agevolmente l’Iren Genova Quinto: 15 a 7

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con l’Iren Genova Quinto, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la sedicesima giornata della regular season del campionato di Serie A1 2024/2025. 15 a 7 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Afferma il portiere savonese, Gianmarco Nicosia: “Abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo fatto quello che ci eravamo detti in allenamento. Erano importanti i tre punti anche in vista dei prossimi impegni ed in preparazione della Champions e della Coppa Italia”.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la diciassettesima giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma mercoledì 12 febbraio nella piscina “Terrasini” di Palermo con il Telimar. L’incontro avrà inizio alle ore 12.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 15-7

(Parziali: 4-3, 3-1, 5-2, 3-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 2, Damonte 1, Vavic 1, Occhione 2, Rizzo 1, Merkulov 5, Bruni, Erdelyi 1, Guidi 1, Patchaliev, Gullotta, Da Rold, Cora 1. All. Alberto Angelini.

Iren Genova Quinto: Ghiara, Gambacciani N., Di Somma, Villa, Panerai 1, Prongini, Puccio, Nora 1, Figari 3, Massa, Aicardi, Gambacciani J., Noli, Vaklyuk 2. All. Luca Bittarello.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Matteo Giacchini (Civitavecchia). Delegato Fin: Alberto Rovida (Cairo Montenotte).

Note. Superiorità numeriche: Savona 8 su 15, Genova Quinto 6 su 10. Usciti per tra falli: a 4’46” dalla fine del 3° tempo Massa (Quinto). A 5’15” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.