Borgio Verezzi, il 25 febbraio la veglia sul “Diritto alla fuga”: un incontro tra arte e poesia, sul tema della libertà

Borgio Verezzi. Martedì 25 febbraio alle 20.30 nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, la Parrocchia insieme all’Associazione Vita Nova, presentano “Via dal tanfo – il diritto alla fuga”: un incontro originale, appassionante, tra arte, musica e poesia, sul tema dell’autenticità e della libertà.

“Francesco Fiorillo e Stefano Nava in questa serata di cura verso noi stessi, ci faranno sperimentare quanto sia urgente e vitale liberarci da condizionamenti, prigionie, paure. Ci ricorderanno che c’è anche un diritto alla fuga e che possiamo davvero tornare a respirare, vivere, fiorire, per noi e per gli altri”.

Francesco è un ex DJ: diventato prete, è ora custode e responsabile della Fraternità Monastero San Magno di Fondi, Latina. Stefano è un artista itinerante, pittore della concretezza, con mani da artigiano e orizzonti da asceta, vive e opera a Reggio Emilia, è custode di Grembo di Terra.