Borghetto S. Spirito, nelle scuole torna la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

Borghetto Santo Spirito. Mercoledì 5 febbraio 2025 si celebra la 12° giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, appuntamento fondamentale nel percorso verso gli obbiettivi di sostenibilità 2030 fissati dall’Agenzia delle Nazioni Unite.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in collaborazione con CIRFOOD S.C., attuale gestore del servizio di refezione scolastica, conferma il proprio impegno nella lotta contro lo spreco alimentare, proseguendo il suo percorso avviato nel 2024 sui temi del recupero del cibo e della sostenibilità ambientale.

Per diffondere il messaggio di prevenzione dello spreco alimentare, verrà distribuito agli alunni delle Scuole cittadine un flyer illustrativo, che oltre ad essere letto in classe con gli Insegnanti, potrà essere utilizzato a casa per adottare buone pratiche da parte di genitori e familiari.

Questa edizione sarà focalizzata sulla prevenzione dello spreco alimentare a tutti i livelli, dal contesto domestico a quello della filiera agroalimentare, fino al rischio di spreco del cibo nelle varie fasi di acquisto, gestione e consumo per la refezione. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle profonde connessioni tra lo spreco alimentare e il suo impatto ambientale, sottolineando come ogni gesto possa fare la differenza.

“L’educazione e la consapevolezza sono i primi passi per la lotta contro lo spreco. Ogni piccolo gesto può contribuire per un futuro più sostenibile per tutti, a partire dai nostri piccoli concittadini, ai quali sono destinati questi pieghevoli che contengono alcuni spunti per rispettare il nostro pianeta”. Così l’assessore Celeste Lo Presti.