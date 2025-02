Borghetto e Ceriale a tutela del verde pubblico: interventi nella lotta contro la processionaria del pino

Il Comune di Ceriale ha dato il via a una nuova campagna di prevenzione contro la processionaria del pino, rinnovando il proprio impegno nella cura e nella salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino.

L’intervento, che si ripete a distanza di tre anni dal precedente, prevede un trattamento mirato che garantirà la protezione e la copertura di tutti i pini per il prossimo triennio.

La lotta alla processionaria è stata definita un “punto di orgoglio” per l’amministrazione comunale, grazie ai risultati positivi ottenuti negli anni precedenti. Infatti, non si sono registrati casi di infestazione in ambiente urbano sui pini di proprietà comunale, un successo attribuito all’efficacia del metodo adottato.

Il trattamento utilizzato consiste in micro iniezioni con siringa a pressione manuale, un sistema innovativo e a basso impatto ambientale che permette di intervenire direttamente sulle piante senza dispersioni nocive nell’ambiente. La scelta di confermare questo metodo anche per il triennio 2025-2027 è stata dettata dai risultati concreti ottenuti nel ciclo precedente. Il trattamento interesserà complessivamente 160 alberi di pino distribuiti sul territorio comunale, un’operazione che si inserisce in un piano più ampio di gestione del verde pubblico e di tutela ambientale.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa attività, che si aggiunge al costante impegno nella cura del nostro patrimonio arboreo, come dimostra anche la lotta al punteruolo rosso” ha dichiarato il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano.

“La sensibilità verso la salute dei nostri alberi è una priorità per la nostra amministrazione e continueremo a lavorare per mantenere in salute tutto il nostro verde pubblico”.

Oltre alla tutela del patrimonio arboreo, l’operazione mira a garantire un ambiente più sicuro e salubre per i cittadini: la processionaria del pino, infatti, rappresenta un rischio non solo per gli alberi, ma anche per la salute umana e animale, poiché i suoi peli urticanti possono provocare reazioni allergiche e irritazioni. Grazie a queste misure preventive, Ceriale conferma la propria azione per la sicurezza e il benessere della comunità, assicurando un ambiente urbano più curato e vivibile per residenti e turisti.

“Con questo nuovo ciclo di trattamenti, il Comune di Ceriale vuole ribadire come una gestione attenta e programmata delle aree verdi è essenziale per la qualità della vita e per la valorizzazione del territorio” ha concluso Giordano.

Anche l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito comunica l’avvio di importanti iniziative per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente: è stata emessa una ordinanza per contrastare la processionaria del pino. Il provvedimento prevede una serie di misure preventive e di controllo, tra cui la rimozione dei nidi e l’utilizzo di specifici prodotti come da linee guida emesse da Regione Liguria. “Si invitano i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali nidi di Processionaria, riconoscibili dal loro aspetto bianco e setoso” ricorda il consigliere delegato al Verde Pubblico Paolo Erre.

Inoltre, l’amministrazione si è dotata di un nuovo macchinario per il controllo non cruento della popolazione di piccioni. Il dispositivo, installato in diversi punti del paese, attraverso la diffusione di mangime antifecondativo, contribuisce a limitare la proliferazione di questi volatili, spesso causa di problemi igienici e di degrado urbano.

“La salute dei nostri cittadini e la tutela dell’ambiente sono priorità assolute – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e ricordiamo che sussiste il divieto di dare da mangiare ai piccioni e agli animali selvatici in generale”.

“Con queste iniziative vogliamo garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti” conclude il consigliere delegato Paolo Erre.