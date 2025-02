Blackout Rivasamba, il Celle Varazze vince e lo tallona in testa. Gandolfo: “Loro mentalmente K.O. sul 2-0, gettato tutto in dieci minuti”

Celle Ligure. Da 2-0 a 3-2, una clamorosa prova di forza del Celle Varazze di Mario Pisano che strappa l’intera posta nello scontro diretto e si porta a -1 dal primo posto. Sciupa tutto il Rivasamba che per brutto blackout riapre completamente la corsa alla Serie D.

“Sul vantaggio 2-0 il Celle Varazze era mentalmente K.O. In dieci minuti si è ribaltato tutto – ha dichiarato il direttore sportivo Giacomo Gandolfo -. Ci siamo abbassati troppo, non possiamo permetterci di avere queste pause, soprattutto contro una squadra come loro che ha delle individualità importanti e alla prima occasione fanno gol”.

Non è questa partita che farà la differenza per il direttore dei levantini: “Il campionato non è che si chiudeva oggi. Anzi, il campionato è lunghissimo. Si poteva dare un segnale oggi che non c’è stato e quindi da martedì si riprende a trottare col coltello tra i denti a guadagnarci il pane come abbiamo sempre fatto. Potevamo regalarci qualcosa di bello, di più tranquillo, invece abbiamo gettato tutto quanto alle ortiche in dieci minuti. Ripeto, loro oggettivamente erano mentalmente KO: sbagliavano i passaggi a un metro, come è normale che sia, e bisognava approfittare di questa situazione addormentando la partita”.

“Non c’è stata presunzione – ha specificato -. Siamo una squadra che è mediamente molto giovane e quindi posso dire che abbiamo peccato di inesperienza. Poi è subentrata la paura ed era normale che potesse succedere una cosa del genere. Con le loro individualità poteva succedere di tutto e infatti è successo“.

Da qui il racconto della gara: “Siamo partiti molto contratti e tesi, cosa che oggettivamente non mi aspettavo. Mi aspettavo di più un Celle Varazze in tensione perché comunque poteva essere un po’ più importante per loro a livello di punti. Piano piano siamo usciti alla distanza molto bene ma quando abbiamo fatto il 2-0 abbiamo spento la luce , come ogni tanto capita. Questo è capitato l’anno scorso, ogni tanto capita anche quest’anno: dobbiamo maturare molto”.

Una sconfitta del genere può lasciare delle scorie? Gandolfo risponde: “Nei giorni immediatamente successivi si, però i ragazzi stanno facendo un campionato importantissimo e si meritano la posizione che hanno. Devono trarre le cose buone anche dalle sconfitte“.