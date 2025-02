Beach tennis, savonesi protagonisti ai campionati regionali indoor

Luni. Sabato 22 e domenica 23 febbraio si sono svolti, sulla sabbia del Luni Mare Sporting Club, in provincia della Spezia, i campionati regionali indoor liguri di beach tennis per le categorie Open, Under e Over, ai quali hanno partecipato gli atleti del Beach Tennis Savona, tesserati Fitp presso il circolo Asd L.A. Tennis di Albisola Superiore.

Gli atleti savonesi hanno conseguito ottimi risultati nelle varie categorie, che li hanno portati a salire più volte sul podio finale. In particolare hanno conquistato il titolo di campioni regionali nel doppio femminile Open e di 4ª Categoria con la coppia formata da Simona Spanò e Liliana Bottero, le quali sono salite nuovamente sul podio nel doppio misto di 4ª Categoria; più precisamente è stata Simona ad aggiudicarsi il titolo di campione regionale in coppia con Marco Arbarello mentre Liliana e Fabrizio Persenda quello di vicecampioni. Per Simona Spanò anche un ottimo secondo posto nel doppio misto Open in coppia con Simone Isnardi.

La coppia formata da Massimiliano Beltramea e Domenico Scarcelli si è aggiudicata due volte il titolo di vicecampioni regionali piazzandosi alle spalle degli atleti di casa Repanai e Spella nell’Over 40 e di Bruzzi e Cardinali nel 4ª Categoria. Terzi nei due tornei rispettivamente le coppie formate da Marco Arbarello e Fabrizio Persenda e da Simone Isnardi e Giampiero Zimbaro.

Nella categoria Over 50 a salire su gradino più basso del podio sono state le coppie formate da Arbarello e Persenda e da Beltramea e Scarcelli, mentre la piazza d’onore è spettata a Isnardi e Zimbaro, battuti in finale dagli spezzini Repanai e Martolini.

Infine, nel torneo più prestigioso, l’Open, a conquistare la medaglia di bronzo per il club albisolese sono state le coppie formate da Marco Arbarello con Domenico Scarcelli e da Giampiero Zimbaro in coppia con Massimiliano Beltramea.

Ottimo secondo posto per il club organizzatore con la coppia Repanai-Spella; primo posto per il padrone di casa e gestore della struttura Cesare Mussini in coppia con il giovanissimo Salvetti.