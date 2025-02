Baseball, la Cairese scalda le mazze seniores a Nizza

Millesimo. Domenica esordio outdoor per la formazione seniores della Cairese, in trasferta a Nizza, in Francia. I ragazzi di De Bon hanno incrociato le mazze con gli amici d’Oltralpe in un doppio incontro amichevole; le due formazioni hanno diviso la posta vincendo una gara a testa, ma l’obiettivo era togliere un po’ di ruggine da guanti e mazze ed e il risultato ha superato le aspettative.

Le gare sono state combattute ed hanno fornito indicazioni importanti agli staff tecnici. Positiva la gestione del monte di lancio dove, oltre alle conferme di Castagneto e Bussetti, si sono alternati positivamente Gabbani, Garra, Bloise e De Los Santos; nel box di battuta decisamente a proprio agio Bloise, Bussetti e Franchelli che si sono messi in evidenza trascinando l’attacco biancorosso.

Nella Cairese diverse le novità importanti: i ritorni di De Los Santos Bautista e di Garra Michele arricchiti dalla recente esperienza in Serie A ed esordio ufficiale dei giovani Baccino Fabio, Gabbani Achille e Sechi Giacomo provenienti dal vivaio. Assente giustificato Mascarino Matteo, impegnato con lo Spring Training dell’Accademia Piemontese a Sanremo.

L’Under 12 Cairese, impegnata nella Western League, domenica ha gestito l’organizzazione della tappa ligure a Millesimo. I biancorossi si sono dimostrati più aggressivi nel box di battuta dimostrando una crescita costante; in difesa ci sono ancora alcune incertezze da risolvere ma, complessivamente, il giudizio dei tecnici è positivo. Anche le gare hanno evidenziato un livello complessivo crescente.

I valbormidesi hanno schierato in difesa dietro al piatto di casa base Pereira, Cavalaro Lorenzo e Quattrocchi Lorenzo, in campo interno Veglia Nicolò, Nicoletti Simplicio De Morales Augusto e Barricella Nicolò; il campo esterno è stato difeso da Baccino Nicola, Ghione Leonardo, Hachani Mohamed Maher con il contributo di Pacenza Azzurra utility. Da segnalare l’esordio di Parodi Gabriele e Ghione Marta.

La giornata è stata dominata da Grizzlies ed Avigliana con tre vittorie a testa, seguiti da JFK Mondovì Blue Jays e, in coda a pari merito, Cairese e JFK Mondovì Roosters. I ragazzi di Bellino, pur raccogliendo un solo pareggio, si sono battuti con grinta: domenica si replica a Mondovì e si continua a crescere.

L’Under 12 alla Western League a Millesimo