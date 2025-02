Pietra Ligure. E’ in programma questo pomeriggio al Teatro Moretti di Pietra Ligure l’assemblea dell’Unione Provinciale degli Albergatori di Savona, un momento di confronto tra esperti del settore per capire come si presenta l’ormai imminente stagione turistica a cominciare dai ponti primaverili.

Oltre ai saluti del sindaco Luigi De Vincenzi e del presidente di Upasv Stefania Piccardo, il pomeriggio prevede gli interventi dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi sul tema “Cosa bolle in pentola”, di Francesca Montaldo per Agenzia in Liguria su “DMS uno strumento per vendere la destinazione”, di Josep Ejarque di F Tourism & Marketing su “Le tendenze per questo 2025”, dell’assessore Paolo Ripamonti su “Finanziamenti per le imprese turistiche”. A chiudere il pomeriggio dell’assemblea Upsav sarà Vinicio Borsi, Hospitality Innovation Manager, con “L’Ai ci sconvolgerà?” ovvero come l’intelligenza artificiale avrà un impatto sul turismo con le sue applicazioni e le possibilità di analisi dei dati.

Nel corso dell’assemblea anche un collegamento con la delegazione savonese a Roma dove è prevista l’audizione al Ministero della Cultura per il momento culminante della candidatura di Savona Capitale italiana della Cultura 2027. A tal proposito, il direttore di Upasv Carlo Scrivano auspica di “organizzare a Savona il prossimo convegno provinciale per festeggiare la nomina”.

“Il 2024 si è concluso in maniera fantastica, con un incremento dello 0,5% e oltre 16 milioni di visitatori – ha detto l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi tracciando il bilancio dell’anno scorso – Come amministrazione regionale abbiamo movimentato diversi bandi, uno su tutti il Patto del Lavoro nel Turismo, con l’obiettivo di unire domanda e offerta in ambito alberghiero, di spiagge e della ristorazione e al fine di destagionalizzare offerta e flussi. Un altro obiettivo a cui stiamo lavorando è interconnettere i borghi con la costa e più di tutti stiamo sviluppando le Destination Management Organizations, che sono una novità per tutta Italia e si propongono di sistema le tipicità e particolarità dei territori”.

Analizzando la situazione savonese e il lavoro degli albergatori, secondo Lombardi “hanno tenuto botta. La particolarità è che hanno lavorato molto nei mesi di bassa stagione, una pratica importante per allargare la platea turistica, anche di visitatori. Non dimentichiamo che questa zona è interessata da una clientela di crocieristi: è importante portarli in giro, specie nei territori che non conoscono per consentire loro di avere una fruizione differente della provincia. Una provincia si è distinta e ha puntato sul turismo inclusivo con tre progetti approvati nell’ambito del bando di Regione Liguria”.

Durante la giornata si analizzeranno anche le possibilità offerte dalle nuove tecnologie: “Che vanno approcciate – concede Lombardi – Ma bisogna tenere conto che è sempre l’uomo a comandarle. Le tecnologie possono aiutare e potranno essere interessanti anche per determinate pratiche turistiche”.

Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, valuta l’occasione di oggi “importante per le presenze, gli interventi e le prospettive che verranno anticipate. Sarà interessante in particolare per il futuro del turismo, quello che è oggi e quello che diventerà, e per le sinergie che dovranno esserci tra i vari attori. Mi fa piacere che sia stato deciso di far svolgere un momento così importante qui a Pietra Ligure”.

Pietra Ligure che ha fatto registrare numeri importanti grazie all’outdoor: “Un ambito sul quale il Comune ha lavorato molto insieme alla Finale Outdoor Region e che ci ha consentito di ottenere buoni risultati. A maggio ospiteremo anche il campionato mondiale di e-bike”.

“Una richiesta alla Regione? Chiederei un grosso sostegno alle attività turistiche e alle amministrazioni comunali, che lavorano duramente per creare aspettative, che sono l’unico sistema per coinvolgere la gente”.

Al momento di dare via all’assemblea, la presidente dell’Unione Albergatori Stefania Piccardo si aspetta “buone notizie dal comparto politico. Prima di tutto sui nuovi bandi che stanno uscendo e destinati a coprire i futuri investimenti. Poi chiederemo una mano per quanto riguarda la viabilità e i grossi problemi legati alle infrastrutture”.

Rocco Invernizzi, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, ha partecipato all’assemblea annuale: “Un’azione sinergica tra più soggetti che vede collaborare insieme enti, associazioni, Comuni e Regione per valorizzare il turismo della provincia di Savona e della Liguria. Obiettivo comune migliorare la promozione e offrire esperienze uniche per il turista. “La mia idea per rilanciare il turismo è quella di creare esperienze da vivere tutto l’anno unendo le bellezze della costa con quelle dell’entroterra. Al tempo stesso ritengo sia necessario saper valorizzare progetti e condividerli con tutti gli attori protagonisti del settore insieme alle forze politiche regionali”.

Parlando di futuro del turismo territoriale Rocco Invernizzi ricorda che “l’intelligenza artificiale può essere d’aiuto, ma anche spaventare. Di certo gli operatori turistici sul campo sapranno come valorizzare e conquistare il turista con un’offerta il più possibile completa e rispondente alle loro richieste. Sicuramente la Regione ha il compito di fare da guida creando la necessaria sinergia tra operatori turistici e strutture ricettive, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio e creare anche interessanti opportunità di lavoro. E’ necessario quindi creare le condizioni ideali per favorire il cosiddetto turismo circolare tra il mare e l’entroterra con escursioni, laboratori e degustazioni e con un servizio di trasporto dedicato dalla costa alla collina. Il supporto ai territori nella creazione di DMO (Destination Management Organization), sostegno ai territori per valorizzare in modo coordinato le eccellenze locali, sviluppo di un turismo sostenibile tutto l’anno, realizzazione di piani di marketing regionali che guidino gli sforzi del territorio, la creazione di un Destination Management System ligure e ampliare il patto per lo sviluppo strategico del turismo”.

“Un processo di indubbio valore perché dimostreremo che la Liguria offre molto più del solo mare. I fondi già previsti per il turismo dalla Regione Liguria, su sollecitazione degli assessori al turismo e al lavoro Luca Lombardi e Simona Ferro, sono il frutto di un risultato di un impegno concreto e di una visione lungimirante. Segnano un altro passo significativo verso la crescita e la sostenibilità del nostro territorio. A partire dal 1° gennaio 2024, sono stati stanziati quasi 8,7 milioni di euro che saranno messi a disposizione per incentivare le assunzioni nel settore del turismo. Un settore che da sempre è il motore pulsante della nostra economia. L’intervento della Regione non è solo una risposta alla necessità di rinnovare il nostro sistema turistico, ma è una chiara dichiarazione di intenti: la Liguria è pronta ad affrontare il futuro con determinazione e innovazione”.