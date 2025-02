Autotrasporto e disagi sulle tratte liguri: 35 milioni di rimborsi nel 2024

Liguria. È stato confermato l’accordo definito nel 2023 a sostegno dell’autotrasporto in Liguria. I rimborsi forfettari relativi al 2024 saranno regolati con le stesse modalità utilizzate per i rimborsi degli anni 2022 e 2023: la somma destinata per i transiti svolti nel 2024 è di 35 milioni di euro, quale disponibilità residua sugli importi stanziati con l’accordo del 2023.

A conclusione dell’iniziativa cashback, alla fine di quest’anno, eventuali residue eccedenze saranno distribuite negli anni successivi con le medesime modalità previste dall’accordo a supporto della logistica ligure.

È quanto emerge dall’incontro odierno tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, gli assessori alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e ai Trasporti Marco Scajola, il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi (in collegamento), il responsabile Business transformation & Mobility projects di Aspi Andrea Manfron e le associazioni dell’autotrasporto.

Oltre a questo, durante la riunione è stato affrontato il tema dei disagi alla circolazione sulle tratte autostradali liguri non gestite da Autostrade per l’Italia e quello dei parcheggi per i mezzi pesanti. In entrambi i casi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha accolto la richiesta di aprire due tavoli distinti per affrontare le questioni, uno con i concessionari e uno con Comune di Genova e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.