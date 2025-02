Autostrade, coda di 4 km tra Pietra Ligure e Feglino: 3 km tra Celle e Savona

Savona. Un’altra giornata difficile sulle autostrade liguri e savonesi, all’insegna dei disagi e dei lunghi tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione ancora in atto.

Secondo le previsioni, anche nei prossimi giorni, per chi viaggia in autostrada le criticità proseguiranno: resta il bollino rosso sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia. E anche sulla A26 verso Gravellona Toce per buona parte della giornata sarà bollino rosso.

Intanto, nel pomeriggio di oggi sono segnalate code di 4 km tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Savona: altra coda di 3 km tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Celle Ligure, in direzione Genova, sempre per gli interventi in corso-

Nella direzione opposta: rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia: coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona. E ancora altra coda sulla A10 tra Genova Aeroporto e IL Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Infine, per la A6 Torino-Savona si ricorda che il tratto tra gli svincoli di Altare e Millesimo sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 22:00 del 28-02-2025 fino alle ore 06:00 del 01-03-2025 causa lavori possibile rientro alla stazione di Millesimo, percorrendo prima la S.P. 29 e a seguire la S.P. 28 Bis.