Autostrade, ancora previsioni da bollino rosso. E oggi altre code e disagi

Liguria. Si ripete un’altra giornata difficile sulle autostrade liguri e savonesi: ancora disagi e un aumento dei tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione.

Secondo le previsioni del traffico, proseguiranno anche nei prossimi giorni le code e i forti rallentamenti alla normale viabilità, come sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia (mercoledì 26 febbraio sarà ancora bollino rosso in quasi tutte le fasce orarie). Stesso discorso sulla A26 verso Gravellona Toce.

L’attuale situazione sulla A10 vede una coda di 4 km tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Savona; una coda di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia; coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure in direzione del capoluogo ligure; coda di 1 km tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola, sempre verso Genova.

Per quanto riguarda la A26 Coda di 2 km tra Masone e Ovada.

Infine, per la A6 Torino-Savona: il tratto tra gli svincoli di Altare e il bivio A6/A10 Savona sarà chiuso in direzione della stessa A10 dalle ore 22:00 del 01-03-2025 fino alle ore 6:00 del 02-03-2025. Possibile rientro a Savona – Vado percorrendo la Sp 29 e poi l’Aurelia.