A10, scontro tra autovetture: una si ribalta. Caos viabilità tra Varazze e Celle Ligure

Agg ore 21.10: Al momento non risultato chilometri di coda sulla A10: tra Arenzano e Celle Ligure. La viabilità è stata ripristinata. Questa sera, per cause in via di accertamento, alcune autovetture si sono scontrate all’autostrada A10, fra Varazze e Celle. Nella collisione una di queste ha finito la sua corsa sul tetto. Il guidatore è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. I Vigili del Fuoco, giunti da Varazze, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area e collaborato nella rimozione del mezzo. Autostrada chiusa il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

Agg. 19.25. Al momento risultano 5 i chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure a seguito dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla A10. L’autista del mezzo a quattro ruote non ha riposato ferite gravi. Sul posto anche l’automedica del 118 ma il protagonista dell’incidente ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Varazze/Celle L. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, un’auto si è ribaltata sulla careggiata, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze, il 118 e personale dei vigili del fuoco.

Il conducente della vettura è rimasto ferito a seguito della dinamica del sinistro autostradale e per lui, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la viabilità in tilt per l’incidente e l’azione dei soccorritori: il fatto, inoltre, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto all’altezza di un restringimento di carreggiata, in una delle tratte interessate dai lavori di manutenzione.