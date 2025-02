Auser Savona: il 26 febbraio al via il Congresso territoriale

Savona. Al via il congresso territoriale di Auser Savona, in programma mercoledì 26 febbraio 2025 a partire dalle ore 9, presso la SMS Giardino Serenella di Fornaci, Savona.

“Un evento di grande rilevanza per il territorio, che vedrà la partecipazione di delegati, rappresentanti istituzionali e associazioni del Terzo Settore, con cui Auser dialoga quotidianamente – fanno sapere da Auser Savona -. Il Congresso sarà l’occasione per affrontare le tematiche di maggiore attualità nel dibattito nazionale di Auser e per presentare le proposte specifiche della sezione savonese dell’associazione. Un confronto aperto che vedrà la partecipazione della Cgil e del suo Sindacato dei Pensionati, fondamentali nel percorso che portò oltre 35 anni fa alla nascita di Auser”.

Aggiungono: “Questo appuntamento rappresenta il punto di arrivo di un percorso di quattordici incontri svoltisi nei Centri Sociali e nelle Attività di Servizio alle persone promosse da Auser Savona. Sarà anche un’opportunità per approfondire temi centrali per l’associazione, che saranno poi sviluppati in specifiche iniziative pubbliche. Tra questi, l’educazione degli adulti, concepita come apprendimento continuo per migliorare la qualità della vita e garantire libertà individuale, e la lotta alla solitudine attraverso la promozione della compagnia, della protezione e del gioco”.

L’evento vedrà la partecipazione di Fulvia Veirana, Presidente di Auser Liguria, e di Enrico Piron, rappresentante della Presidenza Nazionale di Auser.

“Con questo Congresso, Auser Savona rinnova il proprio impegno nel favorire la partecipazione attiva degli anziani e della comunità locale, promuovendo una società più inclusiva e solidale”, concludono.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Auser Savona presso la sede di via A. Boito, 9, oppure via e-mail all’indirizzo info@ausersv.it.