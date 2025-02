Asl2, in pensione almeno 23 medici di famiglia in due anni. Cirone: “Abbiamo chiesto 37 incarichi ma nessun cittadino è senza”

Provincia di Savona. Al 31 dicembre 2024 i medici di medina generale in Asl2 erano 164 (in linea con il 2023). Per l’anno appena passato sono andati in pensione 18 medici e, ad oggi, si prevede che nel 2025 ne andranno 5. A questi però vanno aggiunti due che stanno optando per le dimissioni. Dunque ad ora, conti alla mano, per il 2024 e il 2025 l’Asl2 dovrà sostituire almeno 25 medici di medicina generale.

Per questo però l’Azienda sanitaria ha deciso di pubblicare una delibera per gli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria. Per la precisione, l‘Asl2 ha stabilito di pubblicare 37 incarichi che comprendono sia medici di medicina generale che sia la guardia medica.

“Con questi 37 incarichi l’Asl2 vuole ribadire un ruolo centrale ai medici di medicina generale ma avere, in aggiunta, delle ore di guardia medica”, afferma Monica Cirone, direttore Socio Sanitario dell’Azienda.

Analisi dei medici mancanti per i quattro distretti

37 dunque le manifestazioni di interesse (in totale sui 4 distretti: Albenganese, Finalese, delle Bormide e Savonese) che però denotano come le zone in maggior “difficoltà siano” quelle periferiche o più isolate. Basta osservare infatti che nel distretto Albenganese mancano 10 medici di famiglia (Alassio, Albenga, Andora, Casanova Lerrone, Ceriale, Garlenda, Laigueglia, Villanova d’Albenga uno con obbligo di apertura con studio secondario nei comuni di: Arnasco, Onzo, Vendone e Ortovero e stessa cosa per i comuni di Alto, Castelbianco e Castelvecchio di Rocca Barnera).

Sono 10 quelli che mancano anche nel distretto delle Bormide (Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Millesimo con obbligo di apertura studio secondario a Roccavignale, Cairo con obbligo di apertura studio secondario ad Altare).

Va meglio invece per quello finalese, dove ne mancano “solamente “ 5 (Borghetto Santo Spirito, 2 a Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure).

Per quanto riguarda il distretto Savonese le opportunità di lavoro sono in tutto 12. Spicca Savona con sei incarichi da assegnare mentre gli altri sono Stella, Spotorno, Varazze, Celle Ligure, Bergeggi e Albisola Superiore.

“Contiamo di coprire più zone possibili e abbiamo inserito dei comuni per noi molto importanti come, ad esempio, Spotorno o Altare – spiega la dottoressa Cirone – sono in totale 37 perché contiamo di coprire quelli che non siamo riusciti a coprire prima, quelli che pensiamo di coprire quest’anno più le eventuali guardie mediche”.

“Voglio ribadire però che, in questo momento, non ci sono cittadini senza medici di medicina generale. I pazienti quindi nel proprio distretto non sono senza medici, magari non c’è nel loro paese di residenza ma possono trovare supporto in quello vicino. L’Azienda li tutala e li guida in questa eventuale scelta”, sottolinea.

L’Asl si sta muovendo per avere questi incarchi che, ricordiamo, non sono ancora bandi di concorso. “Li manderemo alla Regione entro i primi di marzo, poi successivamente alla valutazione e alle richieste di eventuali mobilità, si deciderà quali e quanti bandi fare”, conclude la dottoressa Cirone.

Ecco l’elenco completo: 4736961_Avviso_carenze_RUAP_2025