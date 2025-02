Asl2, due PDTA e 49 strutture superano l’esame di certificazione esterno di qualità

Savona. Questa mattina si è svolta la consegna, da parte dell’ente certificatore Bureau Veritas Italia spa, dei certificati di conformità al Sistema qualità di 49 strutture dell’Asl2, oltre ai due Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA): Neoplasia della Mammella e Melanoma.

“Oggi è una giornata importante per Asl2 e per tutti gli operatori che hanno lavorato con impegno e determinazione per raggiungere questo risultato – dichiara il dottor Elio Garbarino, direttore della Struttura Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico – L’esistenza in Azienda di un sistema di certificazione consente di assicurare il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei nostri servizi, garantendo un buon grado di soddisfazione da parte dei pazienti”.

Il processo di certificazione del Sistema Qualità, avviato in Asl2 nel 2002 e che coinvolge ad oggi un totale di 102 strutture, rappresenta un valore aggiunto per il miglioramento continuo dei processi interni e delle relative funzioni. Nel corso degli anni, i processi e i meccanismi di funzionamento sono stati definiti e analizzati secondo lo standard internazionale per la gestione della qualità ISO 9001:2015 e sottoposti a verifiche e audit costanti, sia interni che da parte di enti certificatori esterni.

Nello sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità, le strutture hanno focalizzato l’attenzione sulla gestione dei rischi operativi e sulle possibili azioni di mitigazione, sulla verifica e gestione delle non conformità e sulla gestione degli esiti degli audit. Questo approccio garantisce che ogni risultato diventi uno stimolo per il miglioramento successivo.

“La necessità di ottimizzare le risorse, umane ed economiche, operando in contesti ad alto stress, rende indispensabile la gestione dei processi secondo criteri di efficienza, con un costante monitoraggio delle prestazioni – sottolineano i referenti di Bureau Veritas Italia – In questo ambito, lo standard ISO 9001:2015 fornisce il quadro ideale per supportare l’organizzazione nel perseguimento dei suoi obiettivi, in primis la soddisfazione delle esigenze dei pazienti. Siamo orgogliosi di accompagnare il percorso di qualità della Asl2, contribuendo al miglioramento continuo dei processi interni con i nostri audit”.

La ricerca del costante miglioramento delle attività e delle prestazioni coinvolge il personale dei diversi servizi aziendali nell’ottica di realizzare un sistema gestionale distintivo e qualificante per tutta l’Azienda. Per questo motivo Asl2 ha avviato questo impegnativo processo di certificazione, secondo lo standard internazionale ISO 9001, con l’obiettivo ambizioso di certificare la totalità dei processi aziendali. Un elemento fondamentale di questo percorso è il coinvolgimento degli operatori, ai quali l’Azienda esprime il proprio ringraziamento per la grande competenza e disponibilità dimostrate.