Arriva il sole sulla Liguria e a Celle c’è chi fa il bagno

Celle ligure. La settimana inizia con un lunedì di sole, dopo l’acqua di quelli scorsi. A Celle sembra primavera questa mattina. Ci sono 15 gradi, ma il vento ne fa percepire meno.

Ma ciò non importa a un ardimentoso irlandese che si tuffa in acqua. Certo è che i 14 gradi del mare sono temperature molto gradevoli se si confrontano con gli 8 “irish” sfiorati quest’oggi. Freddo o no “tutti i giorni il bagno, perché – ci spiega – fa bene allo spirito e al corpo”.

Sicuramente qui. Perché a fare la differenza, è il nome del mare.