Arriva anche nel savonese il Patto per il Nord: “Vogliamo ridare dignità e coraggio a questo territorio”

Savona. Anche nella provincia di Savona nasce la rappresentanza di Patto per il Nord.

“Crediamo che il nord possa e debba ripartire – dicono dalla segreteria provinciale – Vogliamo ridare dignità e coraggio. Crediamo che con impegno si possa ripartire dai nostri comuni e dalle nostre province, riaffermando quei valori di federalismo e di libertà che contraddistinsero gli ideali di Miglio e di Bossi, passando da Carlo Cattaneo a Don Sturzo e ai milioni di amici del nord che credettero allora e credono ancora oggi in questo grande sogno”.

L’incontro di fondazione si è tenuto ad Albenga alla presenza del segretario federale Paolo Grimoldi: “Si è respirato in tale circostanza un clima amicale e, soprattutto, di riscossa e amore per la nostra terra. Nei prossimi giorni verranno decisi i responsabile provinciale, quello organizzativo, il direttivo provinciale e i primi responsabili cittadini. Inoltre saranno organizzati incontri e manifestazioni pubbliche anche per evidenziare i tanti problemi che attanagliano la nostra regione e soprattutto la nostra provincia”.

“Va altresì evidenziato che la nostra associazione non è contro nessuno, ma esclusivamente a favore dei nostri territori, delle nostre tradizioni e della nostra cultura.”