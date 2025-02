Liguria. E’ stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova, in collaborazione con gli agenti della squadra mobile, Gaspare Ofria, 70 anni, nipote dello storico boss mafioso Gaetano “Tano” Badalamenti. Badalamenti è morto nel 2004, dopo la condanna all’ergastolo come mandante dell’omicidio di Peppino Impastato, il giornalista e attivista antimafia ucciso a Cinisi nel 1979.

Ofria era stato condannato in via definitiva a 6 anni e 8 mesi di carcere nel 2023 per un cumulo di pene relativo ad alcune condanne subite negli scorsi anni, tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un’altra per uso illecito di carte di credito in concorso e un’ultima per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ofria era quindi latitante da due anni quando è stato individuato a Sofia, in Bulgaria, dove si era trasferito. Il ricercato è stato scoperto grazie a una serie di attività d’indagine svolte dai carabinieri coordinati dal tenente colonnello Michele Lastella e dal dirigente della squadra mobile Carlo Martelli, che hanno tenuto d’occhio anche i familiari.

La procura di Genova ha quindi emesso un mandato di arresto europeo e Ofria è stato arrestato dalla polizia bulgara e trasferito in Italia con un aereo. Atterrato a Roma-Fiumicino, gli investigatori del servizio carabinieri e poliziotti hanno eseguito nei suoi confronti il provvedimento definitivo, lo hanno preso in consegna e trasferito in carcere.

Nel corso degli anni, Ofria è stato coinvolto in diverse attività criminali. Nel 2009 è stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Mixer-Cento passi“, che ha portato alla luce infiltrazioni mafiose in appalti pubblici e truffe finanziarie internazionali. In quell’occasione, le indagini hanno rivelato il suo coinvolgimento in operazioni fraudolente legate a titoli di debito pubblico venezuelani, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti illeciti da istituti bancari internazionali.

In passato Ofria ha rilasciato dichiarazioni controverse riguardo a Peppino Impastato. In occasione dell’arresto del 2009 lo aveva defineto un “attentatore” e “l’Anticristo”.