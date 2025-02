Arenzano battuto dal Pietra, Corradi: “Classifica oggettivamente pericolosa, dovevamo finire il primo tempo in vantaggio”

Arenzano. Non è bastata una buona prestazione per uscire indenni dal confronto con il Pietra Ligure. I biancocelesti hanno infatti battuto 1-2 l’Arenzano, in un match di alto livello per la categoria. Una sfida, caratterizzata anche da qualche episodio arbitrale, che lascia i biancorossoneri nelle zone basse del campionato. Tuttavia, Alberto Corradi, tecnico dell’Arenzano, guarda il bicchiere mezzo pieno esaltando la performance della sua squadra, nel commento post partita rilasciato ai microfoni ufficiali del club.

“Adesso come adesso mi interessa la prestazione, i punti arriveranno – afferma il mister -. Il Pietra ha fatto una grande partita, perdere ci sta. Sono dispiaciuto di non aver chiuso in vantaggio il primo tempo: avevamo concesso solo una punizione e l’hanno sfruttata per pareggiare. Loro hanno la qualità per indirizzare la partita con gli episodi, ma i ragazzi mi sono piaciuti”.

Come anticipato, l’Arenzano è in una posizione delicata. Ancora zero vittorie nel 2025 e solo 23 punti in classifica che pongono la compagine in zona playout. “La situazione di classifica è oggettivamente pericolosa – dichiara Corradi – e dobbiamo esserne consapevoli, ma dobbiamo continuare a giocare così”.