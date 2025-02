Approvati nuovo statuto e regolamento di Euro Cin Geie: il nuovo presidente è Enrico Lupi

Savona. Nella tarda mattinata di martedì 11 febbraio 2025, si è riunita presso la Camera di commercio di Cuneo l’Assemblea Straordinaria di EURO CIN GEIE, Gruppo europeo di interesse economico che, col forte impulso dell’allora Presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, venne costituito nel 1994 dalla Camera di commercio di Imperia, dalla CCI di Nizza e dalla Camera di commercio di Cuneo.

EURO CIN GEIE è una struttura giuridica europea nata per facilitare la cooperazione transfrontaliera che opera per mettere in comune risorse, attività e competenze con lo scopo di migliorare la competitività e promuovere lo sviluppo dei territori.Nel corso della riunione sono state approvate le modifiche statutarie che prevedono dal punto di vista della governance il passaggio dall’attuale figura monocratica dell’Amministratore Unico all’istituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque rappresentanti e l’alternanza, ogni quattro anni, di Presidente e Vice Presidente, eletti tra i Presidenti dei Membri fondatori.

“Partecipare all’Assemblea Straordinaria di EURO CIN GEIE testimonia impegno, stima ed entusiasmo verso uno strumento importante in sintonia con il trattato del Quirinale, patto volto alla cooperazione bilaterale tra Italia e Francia, e la condivisione progettuale e filosofica di tutti gli attori coinvolti. – dichiara il Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi – Il territorio interessato travalica le frontiere amministrative, rappresentando il cuore pulsante dello sviluppo di questa parte d’Europa. Sono convinto che la collaborazione tra pubblico e privato porterà ad importanti risultati”.

“La CCI Nizza Costa Azzurra ha dimostrato il suo impegno all’interno di un rinnovato GEIE EUROCIN, insieme agli altri due soci fondatori, la Camera di commercio Riviere di Liguria e la Camera di commercio di Cuneo – afferma il Presidente Jean Pierre Savarino – L’obiettivo comune è definire nuove strade di lavoro valorizzando i progetti europei transfrontalieri già presentati. Insieme, lavoriamo per sostenere l’economia nel quadro della cooperazione transfrontaliera ed europea.”

Nel corso della successiva Assemblea Ordinaria è stato approvato il nuovo regolamento completando le modifiche dal punto di vista della governance.

L’Assemblea, che ha visto la partecipazione di Unioncamere Piemonte, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Bertolino, ha eletto all’unanimità Presidente di EURO CIN GEIE Enrico Lupi, Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria che potrà contare sulla preziosa collaborazione del Vice Presidente Jean Pierre Savarino della Chambre de Commerce et de l’Industrie di Nizza e dei Consiglieri Luca Crosetto, Presidente della Camera di commercio di Cuneo, Luca Serale Assessore del Comune di Cuneo e Paolo Piacenza Segretario Generale per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che completano il Consiglio di Amministrazione.

“Le modifiche statutarie approvate oggi sono volte ad assicurare una governance partecipata dai rappresentanti di tutti i soci e ispirata a criteri di alternanza – dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto – Confido che anche grazie a questa governance collegiale EURO CIN GEIE potrà lavorare con rinnovato entusiasmo per promuovere interessi comuni che travalicano i confini e per cooperare per il bene comune dei nostri territori.”