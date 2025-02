Anna Bianchi è la nuova segretaria provinciale del PCI

Savona. Si è tenuto sabato scorso a Savona il congresso della federazione savonese del Partito comunista italiano. Un momento “particolarmente sentito e importante, per certi versi storico, che segna il ritorno ad una presenza attiva e radicata del Pci sul territorio savonese”, spiega la federazione provinciale del Pci.

“Prosegue infatti il processo di ricostruzione di quello che per decenni ha rappresentato il più grande partito della sinistra europea. Un partito di lavoratori, disoccupati, pensionati, studenti: una classe sociale trasversale i cui diritti, conquistati anche grazie alle storiche battaglie del PCI, oggi vengono sempre più messi a repentaglio dalle politiche dei governi che si sono succeduti in questi anni. Anche a Savona il Pci intende farsi portavoce delle istanze sui temi del lavoro, dell’ambiente, della sanità”.

Il congresso di sabato ha riunito, oltre agli iscritti e simpatizzanti, anche diversi esponenti provinciali del mondo sindacale e dell’associazionismo. Hanno portato il proprio contributo alla discussione i rappresentanti di Cgil, Usb e Cub, dell’Arci e delle associazioni “Italia-Cuba” e “Liguria- Palestina”: “L’unità delle forze comuniste è stato il denominatore comune degli interventi che si sono succeduti, senza tralasciare le drammatiche questioni internazionali e la precaria situazione socio-economica della provincia savonese, caratterizzata crescenti disparità e tensioni sociali”.

Al termine del dibattito, la federazione savonese ha eletto Erik Bertola tesoriere e Anna Bianchi come nuova segretaria provinciale. Genovese di nascita ma traferitasi da anni nel levante savonese, 47 anni, impiegata in una azienda genovese del settore tecnologico, Anna Bianchi ha svolto attività di volontariato nel sociale per diversi anni, dopodiché è stata iscritta all’Anpi prima di entrare nel Pci lo scorso anno.

“Tutto il Pci savonese rivolge alla nuova segretaria i migliori auguri di buon lavoro e ringrazia il segretario uscente Erik Bertola, che con impegno e passione negli ultimi tre anni ha ricreato solide basi per il Pci savonese. Il Partito comunista italiano rafforza la sua presenza anche in provincia di Savona per tornare in prima linea nelle battaglie per le conquiste sociali e a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.