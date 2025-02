Animali domestici: amici alleati di salute e benessere

Introdurre nella propria abitazione un animale domestico, sia esso un cane, gatto, uccello o criceto, non significa solamente avere un nuovo membro della famiglia da accudire e coccolare. Oggigiorno è infatti risaputo come gli animali domestici, con la loro presenza, possano contribuire a migliorare lo stato di salute di chiunque li accudisca. Chi vive da solo, specialmente se anziano, riesce a combattere la solitudine: è la scienza a confermarlo. Ed è sempre la scienza a ritenere che un cane o un gatto siano un “rimedio” efficace contro lo stress, favoriscano le relazioni sociali, stimolino la memoria e proteggano la salute cardiovascolare.

Una recente ricerca, i cui dati sono stati pubblicati sulla rivista “Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes”, ha evidenziato come chi è stato colpito da infarto, e vide da solo, adottando un cane vede ridursi del 33% il rischio di morte. Da quanto appena scritto emerge come non sia errato ritenere gli animali domestici una sorta di “terapia complementare“, adatta a qualsiasi fascia d’età. A trarre il maggior vantaggio sarebbero, ad ogni modo, gli anziani: non è un caso che aumentino di anno in anno gli interventi assistiti a prevedere la presenza di animali per influire positivamente sulla qualità della vita e della salute di corpo e mente.

Prendersi cura dei nostri amici animali attraverso prevenzione e acquisti di qualità

Dopo aver evidenziato quanto possa essere benefica la scelta di ospitare nella propria casa un animale domestico, è essenziale indicare l’importanza del prendersi cura quotidianamente della sua esistenza. Lo scopo è garantire a qualsiasi gatto, cane, uccello o roditore un’esistenza al tempo stesso sana e felice, dalle regolari visite veterinarie alle vaccinazioni, passando per la profilassi antiparassitaria e per un’alimentazione che assicuri un adeguato apporto di sostanze utili all’organismo. Quando un animale vive uno stato di benessere, anche chi se ne prende cura si sente bene: questo è ciò che asserisce il principio “One Health“, un concetto secondo il quale salute animale, umana e dell’ecosistema siano legate in modo indissolubile.

La salute dell’animale domestico è frutto sia degli alimenti che dei medicinali somministrati. Oggigiorno, trovare quanto necessario è più semplice che in passato, visto il proliferare di aziende specializzate. Arcaplanet rappresenta uno dei leader del settore e si è distinta per la capacità di proporre articoli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Chi si collega al sito ufficiale ha la possibilità di massimizzare il risparmio grazie a offerte e codici sconto, strumenti che è possibile reperire direttamente nel portale del brand, in piattaforme specializzate nella loro raccolta come Discoup.com oppure ancora negli account social dell’azienda. Grazie a tali opportunità, gli animali domestici hanno modo di godere di prodotti di indubbia qualità senza costringere chi li nutre e cura a spendere eccessivamente. Alimenti di bassa qualità contengono inevitabilmente ingredienti poco pregiati, non rappresentando la scelta ottimale per evitare l’insorgere di patologie. Il rischio è anche di non nutrire in modo adeguato il proprio amico a due o quattro zampe, creando scompensi alimentare che, a lungo andare, potrebbero provocare problemi di salute.

Relazione uomo-animale: un ottimo antidoto alla solitudine

Come già evidenziato inizialmente, gli animali domestici possono costituire un supporto di fondamentale importanza per chi, in loro assenza, rischia di trascorrere le proprie giornate in completa solitudine. A supportare gli anziani bisognosi di compagnia sono anche associazioni come VETeris, nata dalla collaborazione tra veterinari e medici geriatrici. È detta associazione ad impegnarsi costantemente al fine di favorire, negli anziani, l’invecchiamento sano e attivo grazie ad interventi assistiti di natura non farmacologica.

Vivere con un animale domestico porta l’anziano a muoversi di più, ma non solo. La sua compagnia porta a veri e propri cambiamenti fisiologici, dall’abbassamento della pressione al rallentamento sia del ritmo cardiaco che di quello respiratorio. Noti sono anche gli effetti protettivi su patologie molto importanti come ictus e infarto mentre le visite mediche risulterebbero ridotte del 15%. Avere al proprio fianco un cane o un gatto ha effetti paragonabili a quelli normalmente riconosciuti ad antidolorifici, farmaci antidepressivi e antipertensivi oltre ad aiutare nella riduzione di ansia e depressione.

Il legame tra persone e animali domestici, come visto, è in grado di arricchire la vita delle persone che si prendono il compito di accudirli. Di conseguenza, la priorità per chi accoglie in casa un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale domestico è assumersi la responsabilità di tale decisione. È essenziale quindi acquistare cibo e accessori di qualità, oltre a medicinali e a tutto il necessario per mantenerli in buona salute, e ricordarsi che avere cura di questi ultimi significa prendersi cura di sé stessi: solo in questo modo la convivenza risulterà sana e appagante per entrambi.