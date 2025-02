Andora replica il corso di difesa personale femminile

Andora. “L’auspicio è che nessuna donna debba mai mettere in pratica le tecniche di difesa personale, ma il fatto che il corso sia nuovamente richiesto racconta di una esigenza sentita”. Ccosì Ilario Simonetta che nel suo ruolo di istruttore, cintura nera 6º dan di karate e tecnico MGA 1º livello, presenta il nuovo corso “Legittima difesa-Perché difendersi è un diritto promosso dalla Scuola Wado Ryu Karate Andora ASD che replica le lezioni di difesa personale femminile, dedicato all’apprendimento delle tecniche di autodifesa antiaggressione che molto successo hanno avuto lo scorso anno.

“La nostra scuola di karate tradizionale, presente sul territorio da 28 anni, ha sempre posto grande attenzione alla divulgazione del karate nella sua essenza più pura, ovvero l’efficacia dell’applicazione delle tecniche di difesa, che devono essere essenziali ed efficienti. Da questa filosofia nasce il nostro corso di difesa personale femminile, il cui obiettivo è fornire alle partecipanti la padronanza delle principali tecniche di legittima difesa, senza inutili complicazioni, perché difendersi è un diritto di tutti” spiegano gli organizzatori.

Il corso sarà diretto dal maestro Ilario Simonetta. L’insegnamento non si limiterà solo alla pratica, ma includerà anche nozioni sugli aspetti giuridici dell’autodifesa. Le lezioni si terranno dal 7 febbraio presso la Palestra degli Andoresi, situata in via Cavour 21, Andora. Informazioni 339 1236927