Andora, parco eolico a Monte Chiappa: vertice in Provincia sul nuovo impianto

Andora. Sette pale eoliche alte 180 metri per un investimento da 47 milioni di euro. Questo il progetto del nuovo parco eolico che riguarderebbe i comuni di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Andora. Dopo il secco “no” del sindaco di Andora Mauro Demichelis, che ha già espresso nei giorni scorsi la sua ferma contrarietà al progetto, nonostante riconosca l’importanza delle energie alternative, oggi nel palazzo della Provincia ad Imperia si dovrebbe tenere un vertice tra i principali comuni interessati.

“L’impianto eolico interessa una modesta porzione di territorio di Andora, tuttavia abbiamo chiesto di acquisire la documentazione e verranno fatte osservazioni precise e motivate a salvaguardia di una zona di straordinaria bellezza, meta ambita per passeggiate e attività all’aria aperta” ha spietato il primo cittadino andorese.

“Non siamo contrari alla produzione di energie alternative – aggiunge -, ma in Liguria dobbiamo scegliere quelle che meglio si adattano al nostro particolare territorio. Con i comuni coinvolti, oltre all’impegno contro il progetto, ci unisce la tutela e la valorizzare di circuiti turistico-sportivi. Attendiamo ben altri investimenti: quelli per rendere il ponente più accessibile ai turisti, la vera economia green che assicura benessere ai nostri territori” ha concluso Demichelis.

Il nuovo progetto per un parco eolico, denominato “Impianto eolico Monte Chiappa“, è stato depositato in Regione Liguria il 13 gennaio dalla società Tozzi Green. L’opera riguarda i comuni di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Andora e prevede la costruzione di sette aerogeneratori con una potenza complessiva di 29,4 MW e un investimento di oltre 47 milioni di euro.

La società che ha presentato il progetto, la Tozzi Green, scrive nel dettaglio: “L’impianto eolico in progetto si collocherà sul confine tra le provincie di Imperia e Savona, in particolare, ricade nei territori comunali di Andora, Villa Faraldi e San Bartolomeo al Mare. Gli aerogeneratori saranno posizionati sul crinale di una lunga dorsale che si genera dal vertice di Pizzo D’Evigno e, ramificandosi in più porzioni, discende verso il mare. La dorsale di interesse discende verso il mare fino alla formazione dei promontori di Capo Cervo e Capo Mimosa”.

Stando al cronoprogramma della società, i lavori potrebbero iniziare a fine luglio.