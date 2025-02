Andora, l’Ama ha pubblicato il bando per aderire a E-Now: “Ricarica la bici e scopri il territorio”

Andora. Scoprire le attrattive del territorio, dai musei ai ristoranti, mentre si attende la ricarica della propria e-bike. È l’opportunità offerta dalla stazione di ricarica E-Now, che, entro inizio di aprile, sarà installata nel porto di Andora dall’A.M.A., l’azienda multiservizi del comune.

Oltre a fornire un servizio di ricarica per le biciclette elettriche e i dispositivi collegabili tramite USB, la stazione prevede l’iscrizione a un’app dedicata alla community degli e-bikers, già attiva in molte località montane. L’app consente di geolocalizzare i principali punti di interesse del territorio, tra cui attrazioni turistiche, aree naturalistiche, strutture ricettive e luoghi d’eccellenza enogastronomica.

Per questo motivo, l’A.M.A. ha pubblicato sul proprio sito un bando che invita le realtà del territorio e le imprese locali a iscriversi gratuitamente all’app per promuovere la propria attività.

“Con il contributo di tutti potremo implementare il sistema informativo turistico georeferenziato nei dintorni della stazione di ricarica per e-bike”, ha dichiarato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A.. “Pensiamo ai biker, sempre più numerosi sui nostri sentieri, che potrebbero trovare nel porto – così vicino al centro cittadino – un punto di riferimento per ricaricare le bici e un punto di partenza per una pausa ristoro o per scoprire le offerte culturali. La promozione del porto turistico e del territorio avviene attraverso un servizio che non solo supporta i ciclisti, ma favorisce anche il turismo sostenibile, valorizzando le strutture ricettive e i percorsi cicloturistici della zona”.

Tutte le informazioni per aderire sono disponibili questo link.