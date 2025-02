Andora, inaugurata un’area per la pratica del surf in notturna. Il sindaco: “Il nostro obiettivo è destagionalizzare”

Andora. Il comune di Andora ha inaugurato questa sera (22 febbraio) un’area per la pratica del surf in notturna. La più grande d’Italia e fra le poche d’Europa.

Questa sera, dunque, sul molo Thor Heyerdahl, è avvenuta l’accensione ufficiale di due impianti, con sei fari ciascuno, per una potenza totale di 24.000 watt, capaci di illuminare gran parte del litorale di levante e che permetteranno agli appassionati di praticare surf di sera, in uno scenario unico.

“Abbiamo illuminato un chilometro di litorale e credo che sia l’illuminazione più importante che abbiamo in Italia e, una delle principali in Europa – afferma il sindaco Mauro Demichelis – questo consente di svolgere tutti i tipi delle attività di mare in inverno, quindi nel periodo in cui c’è bisogno di destagionalizzare”.

“Noi con questo vogliamo un turismo sportivo 365 giorni all’anno e vogliamo attirate turisti che hanno passione per lo sport. Ringrazio tutti coloro che hanno dato vita a questo progetto che consente al Comune di Andora di fare un ulteriore passo in avanti“, conclude il primo cittadino.

“Un evento straordinario per gli amanti del surf – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Ilario Simonetta – abbiamo acceso questo sistema innovativo di fari. Due impianti, da sei fari ciascuno, per una potenza totale di circa 24.000 watt che illumineranno le onde per far surf in notturna”.

“Sarà possibile allenarsi anche di notte – prosegue – dopo parecchi mesi di lavoro siamo riusciti ad arrivare a questa conclusione. Ora spero che molti turisti si fermeranno qui”.

L’evento di accensione dell’Area di pratica di Surf in notturna, gode del Patrocinio di Regione Liguria, nell’ambito di “2025 Liguria Regione Europea dello Sport” e della Provincia di Savona.

Nel comune di Andora il movimento legato agli sport di mare quali vela, wind surf, surf, sup si è sviluppato anche grazie anche al lavoro delle associazioni che operano per la promozione sul litorale e nel porto e con il sostegno e la collaborazione del Comune e dell’A.M.A.

Fra queste l’Asd Cinghiale Marino Surf Club di Andora che da svariati anni è impegnata nella promozione fra i giovani del surf e nell’organizzazione di importanti gare nazionali ed internazionali con la Federazione Italiana Surfing.