Andora, il campione Marcianò inaugura la più grande area da surf italiana in notturna

Andora ha inaugurato ieri sera la più grande area per la pratica del surf in notturna d’Italia, una delle poche in Europa. L’entusiasmo in acqua era palpabile: grandi campioni e giovani promesse sono subito scesi in mare nello splendido scenario del litorale illuminato per un chilometro da due postazioni da 24 mila watt di potenza sistemate sul Molo Thor Heyerdahl.

Testimonial d’eccezione dell’evento, che godeva del patrocinio di Regione Liguria e della Provincia di Savona, è stato Alessandro Marcianò, surfista che cavalca onde alte quanto un palazzo, atleta di big wave riding e detentore del record italiano con un’onda di 18 metri. È arrivato appositamente ad Andora dal Portogallo, accolto dal sindaco Mauro Demichelis, dall’assessore allo Sport Ilario Simonetta e da Renato Colombini del Cinghiale Marino Surf Club. Le immagini di Andora sono già sui suoi seguitissimi profili social.

Ad Andora anche i campioni della FISSW guidati dal presidente Claudio Ponzani e dal direttore tecnico Marco Gregori: Cecilia Pampinella, campionessa del mondo Sup Race; Genesio Ludovisi, campione europeo Bodyboard; Leonardo Apreda, campione europeo Surf Junior; Francesca Rubegni, campionessa europea Sup Race e Riccardo Rossi, campione europeo Sup Race.

A rappresentare la Regione Liguria c’era l’assessore Paolo Ripamonti; presenti anche i consiglieri regionali Sara Foscolo, Rocco Invernizzi e Angelo Vaccarezza. Ripamonti ha delineato le prospettive turistiche ed economiche legate all’iniziativa, complimentandosi per la lungimiranza del comune di Andora e del Cinghiale Marino Surf Club.

Una realtà sportiva che da sempre promuove il surf e che ha collaborato con il Comune per l’attuazione del progetto su cui, come detto dall’assessore allo Sport Ilario Simonetta, si è lavorato molti anni: “Per evolvere l’idea iniziale e arrivare ad avviare un impianto di illuminazione il più potente possibile, che offrisse ben due aree dove praticare in sicurezza di notte, dando più tempo agli appassionati che a centinaia arrivano ad Andora quando le onde sono buone”.

Dal punto di vista della sicurezza, l’amministrazione ha sottolineato il fondamentale contributo dato dalla Guardia Costiera, dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e dalla Delegazione di Spiaggia di Andora, rappresentata dal comandante del porto Piero De Santis.

“Un altro tassello importante va a comporre la mappa delle opere attuate, in corso e di imminente avvio per rendere Andora sempre più attrattiva in ogni stagione dell’anno: si pensi al porto turistico, alla pista ciclabile che percorrerà un panorama sul mare unico e sarà la porta d’accesso ai nostri sentieri dell’entroterra – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis -. È una Andora che cambia volto e vuole intercettare il turismo sportivo e green, valorizzare e tutelare il proprio territorio”.

Sulla valorizzazione si è espresso anche il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, sottolineando il lavoro di squadra fra costa ed entroterra e come l’area da surf in notturna aggiunga una grande componente attrattiva al comprensorio savonese.

Palpabile la soddisfazione di Renato Colombini del Cinghiale Marino Surf Club, che da sempre ha creduto nel progetto germogliato anni fa con l’allora vicesindaco Paolo Rossi: “Grazie all’amministrazione, al sindaco Demichelis e all’assessore Simonetta per aver portato a compimento un progetto in cui abbiamo sempre creduto – ha dichiarato Colombini -. Un’area che nasce dalla proficua collaborazione tra il Comune e la nostra scuola, un rapporto costruito nel tempo sull’impegno condiviso per valorizzare il territorio anche nei periodi di bassa stagione. Grazie alla costante sensibilità del Comune, è infatti stato installato un sistema di illuminazione notturna unico in Italia, una scelta innovativa che non solo arricchisce l’offerta sportiva e ricreativa, ma diventa strumento di inclusione sociale, capace di favorire l’aggregazione e il benessere della comunità locale e non solo, 365 giorni all’anno”.

In platea, oltre agli eletti del comune di Andora, una folta rappresentanza delle autorità civili e militari: Alexandra Allegri assessore del Comune di Andora, che ha sottolineato i benefici dello sport fra i giovanissimi, l’avvocato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A.; Corrado Siffredi, presidente della Fondazione Borgo Castello; l’assessore allo sport del comune di Laigueglia Lino Bersani; il sindaco di Garlenda Alessandro Navone; il presidente della FIPE Carlo Maria Balzola; Salvatore De Rosa Presidente Associazione Arti e Mestieri, il comandante del Distaccamento Aeronautica Militare di Capo Mele, Tenente Colonnello Giovanni Chimienti; il comandante della Stazione dei Carabinieri di Andora Giorgio Santopoli; il luogotenente Marco Cortese, in rappresentanza della 115^ Squadriglia Radar Remota, il comandante della Polizia Locale Paolo Ferrari.

Ad accompagnare l’apertura dell’area, la musica coinvolgente del gruppo “The Monkey Weather”, che ha reso ancor più suggestiva l’esibizione in mare dei surfisti. Non sono arrivati a caso ad Andora: oltre alle note, un componente della band cavalca benissimo anche il surf.