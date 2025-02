Andora, avviato il cantiere dell’attraversamento sulla futura pista ciclabile

Andora. È iniziato l‘intervento, dal valore di 160mila euro, che permetterà di collegare il centro con il ponente di Andora attraverso la pista ciclabile. Dopo il via libera al progetto definitivo, approvato dalla giunta Demichelis a fine 2024, i lavori sono stati affidati per la realizzazione dell’opera, che risponderà alle esigenze degli abitanti della zona, consentendo loro di raggiungere il centro in modo più agevole e sicuro.

L’intervento prevede il collegamento tra Via Marchese del Vasto e Via Carminati, sfruttando il vecchio tracciato ferroviario, dove è in corso la posa della pista ciclabile e sono già state installate le condotte del nuovo acquedotto del Roja.

“L’attraversamento sulla pista ciclopedonale sarà realizzato all’altezza di Via Santa Matilde e sarà percorribile sia in auto che a piedi” – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere e ha fatto il punto sulla viabilità della zona.

Attualmente, il sottopasso che collega Via Marchese del Vasto a Via Carminati è utilizzato a doppio senso di marcia, ma la sua ampiezza ridotta e la scarsa visibilità rendono difficoltoso il transito.

“Grazie al nuovo attraversamento, i flussi di traffico saranno separati – ha comunicato Demichelis- il sottopasso sarà riservato al senso di marcia da Via Carminati a Via Marchese del Vasto, mentre il traffico in direzione opposta utilizzerà il nuovo collegamento sulla ciclopedonale, migliorando sicurezza e viabilità, in linea con le richieste dei cittadini”.