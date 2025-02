Liguria. Nuovo aggiornamento sulla situazione meteo in Liguria e nel savonese, con l‘allertamento prolungato in relazione agli odierni modelli previsionali.

Continuano, infatti, le piogge specie su centro-levante con accumuli sulla costa che stanno arrivando ai 20mm: le precipitazioni non sono intense, ma si mantengono continue.

Nelle zone interne della Liguria e del savonese continua a nevicare, con accumuli fino ai 25 cm di coltre bianca: nevicate sono in atto sulle Alpi marittime, sull’ Appennino ligure e nel Piemonte sud occidentale. Stando alle ultime previsioni, i rovesci si stanno spostando anche verso il ponente.

Intense anche le raffiche di vento che stanno sferzando le zone costiere in particolare, con temperature che confermano il disagio per il freddo e possibili di fenomeni di gelicidio.

Ad ora, comunque, non sono registrate particolari criticità per l’ondata di maltempo che sta interessando tutto il territorio ligure.

Nell’entroterra e in Valbormida arriva la neve

Per quanto riguarda la viabilità: nevicate deboli segnalate sulla A7 nel tratto appenninico, ma la circolazione non presenta problemi. Nevicate più intense sono in corso sulla A26: la neve è segnalata tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova.

Neve anche sulla A6 tra Ceva e Millesimo in entrambe le direzioni, pioggia, invece, tra Millesimo e il bivio A6/A10 Savona, sempre in entrambe le direzioni.

Pioggia tra bivio A10/A7 Milano-Genova e bivio A10/Fine Complanare Savona: in merito alla circolazione viaria, al momento è indicata una coda di 1 km tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Savona, a causa dei lavori presenti sulla tratta autostradale.

In merito alle indicazioni sul traffico per la giornata di domani, domenica 9 febbraio, è previsto un aumento dei tempi di percorrenza sulla A10, tra Savona e Genova, dalle 7 alle 19, in entrambe le direzioni.