Ancora disagi sulle autostrade liguri e savonesi: cantieri e bollino rosso sulla A10

Savona. Nuovo aggiornamento sulla situazione delle autostrade liguri e savonesi, con un lunedì che si conferma all’insegna dei disagi e dei lunghi tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione ancora in atto.

Non andrà meglio nei prossimi giorni per chi viaggia in autostrada, in quanto le criticità proseguiranno, infatti, anche nella giornata di domani, martedì 18 febbraio: le previsioni parlano di bollino rosso sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia. E anche sulla A26 verso Gravellona Toce per buona parte della giornata sarà bollino rosso.

Al momento si segnala una coda di 2 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Genova: sempre in direzione del capoluogo ligure altra coda di 3 km tra bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola.

Non mancano incolonnamenti anche nella direzione opposta: coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona. Infine, indicata una coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In relazione all’attuale situazione che caratterizza la viabilità autostradale altrettanti disagi si stanno verificando sulle tratte di via Aurelia.

Infine, per la A6 si ricorda che l’uscita Bivio A6/A10 Savona sarà chiusa in direzione A10 verso Genova dalle ore 22:00 del 19-02-2025 fino alle ore 06:00 del 20-02-2025 a causa dei lavori: si dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Savona e dopo aver percorso l’Aurelia si potrà eventualmente rientrare dal casello di Albisola.