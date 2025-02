Altare, per il nuovo Puc coinvolte anche l’Unione Industriali e le associazioni di categoria

Altare. Il Comune di Altare prosegue con gli incontri dedicati all’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico. Proprio in questi giorni tecnici e amministratori hanno avuto un confronto con l’Unione Industriali e le associazioni di categoria per integrare eventuali osservazioni.

In lavorazione dal 2023, il Puc, come sottolinea il sindaco Roberto Briano, “necessita della partecipazione di tutti, specie i cittadini, i quali saranno invitati a rispondere ad un questionario che a breve sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Dall’ultima stesura di uno strumento comunale così importante, che risale agli anni Novanta, si sta cercando di dotare l’ente di un Piano completo che tenga conto di tutte le nuove esigenze, soprattutto in materia di recupero del suolo e meno consumo di aree vergini (con riferimento anche al proliferare dei parchi eolici) ma non solo. Grazie all’attento studio del gruppo di tecnici, tra cui un geologo, un agronomo, un urbanista e un architetto, è nostra intenzione disegnare il futuro del nostro paese, ma abbiamo bisogno anche di spunti e punti di vista della collettività. Il nodo cruciale resta il sito dell’ex Savam, quei 17 mila metri quadrati di area che devono avere una nuova vita e su cui non smettiamo di scommettere”.

“Vorrei condividere una metafora che è stata utilizzata da uno dei redattori del Puc – conclude Briano – Altare è come una donna senza trucco, un po’ trasandata, ma bella. Con i giusti accorgimenti ha un potenziale alto per risplendere e farsi notare. Basta guardarla con gli occhi amorevoli di chi crede nelle sue possibilità”.