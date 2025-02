Alleanza con Piaggio Aerospace, il presidente di Leonardo: “Ci stiamo parlando e avrà un importante ritorno sul territorio”

Liguria. “Avremo ottime notizie di possibili cooperazioni con la Piaggio che passa in mano turca”. Lo ha detto oggi il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo durante l’evento di presentazione di Lia (Leonardo Innovation Archives), progetto pilota di digitalizzazione del materiale storico per renderlo accessibile e fruibile agli utenti per scopi divulgativi, di ricerca e studio.

Proprio la collaborazione tra Leonardo e i nuovi proprietari di Piaggio Aerospace potrebbe avere ulteriori ricadute sugli stabilimenti liguri e la loro tenuta occupazionale, al centro delle preoccupazioni sindacali: “Bykar è un’azienda di gente serissima, d’altro canto non diventi in dodici anni il primo operatore del settore se non sei un’eccellenza sul serio”.

“Sono in corso i primi colloqui per cercare di cooperare. Se la cosa funziona il ritorno sul territorio sarà immenso” aggiunge il presidente di Leonardo.

“Noi con la Piaggio non abbiamo sinergie industriali dirette, ma contiamo di diventare partner dei turchi: se i negoziati che stiamo facendo vanno avanti, certamente un occhio attento su una realtà italiana di questo prestigio lo mettiamo“.

I tempi dell’operazione? L‘amministratore delegato Roberto Cingolani precisa: “Tempistiche veloci, è una specie di Formula 1, quindi saranno rapidi. Nel settore della Difesa non c’è più tempo, il tempo della chiacchiera è finito, basta guardare un telegiornale, quindi serve procedere e agire celermente per essere al passo”.

Proprio la prospettiva di una possibile alleanza o partnership tra Piaggio Aerospace e Leonardo è stata più volte indicata dalle stesse organizzazioni sindacali “a garanzia” del futuro dell’azienda aeronautica e del suo sviluppo industriale. E resta uno dei temi sul tavolo del confronto ministeriale atteso dalle rappresentanze dei lavoratori.