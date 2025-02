Albissola Marina, manifestazione contro la rimozione del passaggio pedonale. Nasuti: “E’ pericoloso, no alla strumentalizzazione”

Albissola Marina. Sabato 1 marzo, alle ore 15.30, è prevista una manifestazione contro la soppressione dell’attraversamento pedonale tra piazza Rossello e piazza Sisto IV (lungo l’Aurelia di Albissola tra la parafarmacia e i Lido Beach).

Una manifestazione portata avanti dai gruppi di minoranza del Comune, capofila Giovanni Siri: “Vogliamo dire no ad una delibera comunale che va contro il buonsenso, scontenta tutti – prosegue – ma soprattutto danneggia persone con difficoltà motorie, di deambulazione o disabili che sarebbero costretti, per raggiungere il mare, ad usare i sottopassi che però hanno solo le scale e che, quando piove, vengono chiusi per allagamenti”.

“Per loro questo attraversamento pedonale è l’unica opzione comoda e sicura per andare a spiaggia o, semplicemente, per raggiungere la passeggiata degli Artisti – spiega ancora Siri – ma inoltre non si tiene conto nemmeno che si creerebbe un problema grosso ai fornitori degli stabilimenti balneari“.

I fornitori hanno un parcheggio a loro riservato in piazza Rossello e con quell’attraversamento pedonale per loro è facile scaricare velocemente la merce: “Senza quello loro, come tutti, dovranno fare almeno 300 metri in più per raggiungere sia noi che i Soleluna village. Oltre che alle attività si crea un problema anche ai residenti – aggiunge – senza l’attraversamento pedonale, questa strada, diventerà una barriera architettonica tra la passeggiata e il paese”.

Il gruppo di minoranza “Tradizione e Futuro” a luglio aveva presentato al sindaco Gianluca Nasuti un’interrogazione proprio sulla pericolosità degli attraversamenti pedonali sulla Aurelia. Così aveva proposto l’installazione di due impianti semaforici “a prenotazione da parte dei pedoni” in corrispondenza degli attraversamenti pedonali all’altezza dei Bagni Lido e del Prana oltre alla realizzazione di tre intersezioni pedonali rialzate in sostituzione degli attuali tre attraversamenti pedonali nel tratto di Aurelia tra San Benedetto e il Prana.

“Abbiamo dato delle alternative che però sembrano essere irrealizzabili e così si procede con l’eliminazione che non non abbiamo mai chiesto, anzi alla fine della scorsa stagione estiva abbiamo portato avanti una raccolta firme per chiedere l’annullamento della delibera comunale. Ne abbiamo raccolte un migliaio ma non siamo stati ascoltati”, conclude Siri.

La redazione di IVG ha così contattato il sindaco di Albissola per avere delucidazioni a riguardo. “Avendo ricevuto a luglio l’interrogazione da parte della minoranza sulla richiesta di installazione di impianti semaforici e la realizzazione di intersezioni pedonali rialzate sull’Aurelia ci siamo subito attivati – spiega il primo cittadino – io non sono amante dell’eliminazione degli attraversamenti ma qua non c’era altra soluzione”.

Nell’interrogazione presentata al sindaco si legge che il gruppo di minoranza si fa portavoce dell’esigenza di maggiore sicurezza stradale e pedonale soprattutto “nell’attraversamento all’altezza Bagni Lido ove l’Aurelia fa una leggera curva per cui gli automobilisti transitanti da Savona verso Genova spesso si accorgono, solo all’ultimo momento del pedone nell’atto di attraversare la strada“. Questa parte di testo però nella copia dell’interrogazione che viene pubblicato sulla pagina Facebook del Gruppo “Albissola Tradizione e Futuro” è stata cancellata. Postata dunque una foto con un testo diverso da quello fatto recapitare al sindaco l’8 luglio 2024 (sul gruppo è datata invece 4 luglio dunque anche la data non coincide) con il commento, sempre da parte del gruppo, a sostegno della loro tesi “a smentita di quanto diffuso, si evidenzia che era stata richiesta a luglio la possibilità si installare impianti semaforici e non di eliminare attraversamenti pedonali“.

Da qui il duro commento del sindaco che vuole sottolineare “che è vero che non hanno chiesto l’eliminazione ma hanno chiesto la messa in sicurezza e se l’unica soluzione è la rimozione ora non possono dire di no. Sono stati loro a sottolineare che soprattutto quello davanti ai Lido è pericoloso nella delibera che mi è stata fatta avare, salvo poi cancellare quella parte, e ora cosa fanno? Strumentalizzano il tutto a loro favore, lo trovo ridicolo“.

“Prima lanciano il sasso poi nascondono la mano – afferma Nasuti – se mi è arrivata questa interrogazione, dove mi si dice che quell’attraversamento è pericoloso, io ne prendo atto e faccio le dovute verifiche per risolvere la questione. Inutile dire ora che io non mi assumo responsabilità, me le assumo eccome ma lo devono fare pure gli altri”.

“Ho chiesto un parere alla polizia locale per varare le soluzioni proposte dal gruppo “Tradizione e Futuro” ma mi è stato risposto, con una relazione dettagliata, che la via dell’attraversamento pedonale rialzato e il semaforo a chiamata non siano percorribili per questioni tecniche. Mi viene detto che eventualmente si può installare il semaforo a chiamata dal Prana”, spiega Nasuti.

Il primo cittadino inoltre ci ha spiegato che hanno un piano, che stanno portando avanti, sugli attraversamenti. “Abbiamo anche contattato Anas per proporgli una serie di progetti per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l’ente gestore della strada. Stiamo anche valutando di installare un impianto che renda il sottopasso utilizzabile alle persone portatori di handicap oltre che il permesso di installare l’impianto semaforico dal Prana”, afferma.

“Tutta questa vicenda mi rattrista molto e spero che non venga strumentalizzata – aggiunge – mi è stato detto proprio da loro che quell’attraversamento pedonale è pericolo e ora che stiamo risolvendo la questione con l’eliminazione (ripeto purtroppo non si può far altro e abbiamo chiesto conferma anche al Ministero per capire meglio alcune restrizioni) mi viene detto che sto creando problemi. Trovo tutto questo singolare”, conclude Nasuti.