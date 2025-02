Albissola Marina, il gruppo Consigliare di minoranza “Albissola Tradizione e Futuro” incontra i residenti di piazza Lombardia: “Troppe criticità”

Albissola Marina. “Con la presente si segnala una situazione di grave criticità e problematicità di piazza Lombardia causato dall’evidente e prolungato stato di incuria da parte dell’Amministrazione Comunale. Facendo ingresso nella piazza da viale Perata, si evidenzia il totale dissesto del marciapiede lato monte, con la pavimentazione divelta a causa dell’abbattimento di un salice avvenuto a causa di un temporale il 18/08 scorso che ha danneggiato, anche, il Condominio di Piazza Lombardia 30, rendendo inagibile parte dell’immobile di un cittadino albissolese, che a tutt’oggi vive il disagio di non poter usufruire del proprio terrazzo, e distrutto diverse autovetture regolarmente parcheggiate nella piazza”, lo affermano in una nota i consiglieri di minoranza Deborah Borghi, Michela Moretti Girardengo e Giovanni Siri.

“Procedendo, si riscontra che l’accesso ai portici non è accessibile ai disabili, non sono presenti scivoli e/o rampe e gli scalini dei marciapiedi, spesso sconnessi, sono di difficile sormonto anche per le persone anziane. L’asfalto in molti punti della piazza è collassato, con la creazione di fosse e di avvallamenti ed i parcheggi per i residenti sono visibilmente irregolari, troppo stretti e di difficile utilizzo”, prosegue la nota del Gruppo Consiliare Albissola – Tradizione e futuro.

“Infine, si evidenzia un palese problema legato alla fognatura con topi e scarafaggi che infestano le cantine, i portici ed, in alcuni casi, anche le abitazioni.

In ultimo, si rileva il problema legato ai mezzi pesanti che quotidianamente devono fare accesso alla piazza per il carico e scarico merci per fornire il supermercato sotto i portici. Piazza Lombardia e le sue vie di accesso non sono strutturate per l’ingresso e la circolazione di mezzi pesanti che, spesso, nelle operazioni di manovra salgono sui marciapiedi e scontrano le colonne strutturali del porticato lesionandole. Inoltre, nella piazza non è presente un’area per il carico e scarico merci”, aggiungono.

“Si invita, al fine di tutelare la vivibilità e l’incolumità degli abitanti di piazza Lombardia, a: procedere immediatamente con il ripristino del marciapiede divelto dal salice abbattuto, risarcendo i danni causati agli immobili ed alle automobili, a realizzare gli accessi ai disabili a tutti i lati della piazza in corrispondenza degli attraversamenti, a verificare i motivi delle depressioni dell’asfalto e degli avvallamenti ed elaborare soluzioni durature per mettere in sicurezza la piazza, a di verificare le dimensioni dei parcheggi per i residenti, ad effettuare un controllo della rete fognaria e programmare una disinfestazione della zona, a verificare se possibile creare un punto per il carico e scarico merci che non crei danni agli edifici e pericolo ai fruitori della piazza”.

“Contestualmente chiediamo: se l’amministrazione comunale abbia attivato l’assicurazione per risarcire dei danni i cittadini danneggiati dall’abbattimento del salice avvenuta il 18/08 scorso; come e quando l’amministrazione comunale intenda abbattere le barriere architettoniche presenti nella piazza; come l’amministrazione intenda procedere a mettere in sicurezza la piazza dagli avvallamenti dell’asfalto; se l’amministrazione abbia già provveduto a verificare la rete fognaria e come intenda procedere per la disinfestazione degli scarafaggi e dei topi; di elaborare un progetto per ovviare ai disagi ed ai danni causati dai camion che accedono alla piazza – concludono -. Nel sottolineare come, questa situazione di incuria, di trascuratezza e di abbandono, possa mettere in

pericolo l’incolumità dei cittadini che vivono in piazza Lombardia e nelle vie limitrofe, e non giovi all’immagine ed al decoro di Albissola Marina, si richiede che venga data risposta scritta alla presente interrogazione ed ai quesiti ivi esplicitati”.