Albisola, è mancato Antonio Signoriello: tanti anni nel negozio di frutta e verdura di corso Mazzini

Albisola Superiore. Colpisce la città la notizia della scomparsa di Antonio Signoriello. Tonino è scomparso a Chieri, sua città natale circondato dall’amore dei fratelli e dei figli Gabriele (conosciuto a Savona perché ha avuto per molti anni un negozio di frutta e verdura in piazza Saffi) e Simona. E’ morto all’età di 74 anni dopo aver combattuto contro un brutto male, scoperto poco prima di Natale, lascia anche la moglie Tina.

“Per noi è stato un esempio – affermano i figli – ha messo la famiglia davanti a tutto e tutti. C’è sempre stato”. “Spero di essere metà per i miei figli, di quello che è stato lui per me”, afferma Gabriele.

Molto conosciuto e stimato ad Albisola. “Tonino” e i tanti anni nel negozio di frutta e verdura di corso Mazzini. Addolorati gli albisolesi e non solo. Anche i clienti e chi ha lavorato con lui. Lo ricordano tutti con affetto: “sempre gentile e disponibile”.

Uomo sportivo, ogni mercoledì non poteva prescindere da fare la sua partita a calcetto. Tifoso juventino, Tony amava fare il fantacalcio. E sono proprio i suoi compagni a ricordarlo: “Ci mancherai Tony- dicono gli amici del Fantacalcio – da oggi non perdiamo solo un giocatore ma perdiamo un grande amico. Non sarà più lo stesso senza di te”. I compagni hanno deciso di devolvere tutto il monte premi del fantacalcio alla Lilt di Savona. “Vogliamo ricordarlo con questo gesto, sappiamo che ne sarebbe stato felice”, spiegano gli amici.

“Sono rimasto sconvolto dalla notizia – afferma Diego della famosa pizzeria “Da Diego” – non ci sono parole per descrivere questa triste notizia. Tony mi mancherà moltissimo”.

L’ultimo saluto domani pomeriggio, 6 febbraio, nella chiesa di San Giuseppe in piazza Martiri a Savona alle 14 e 15.