Albisola, danneggia la vetrina di un negozio e ruba alcune scarpe: arrestato

Albisola Superiore. Nell’ultimo periodo, si sono verificati nei vari comuni del territorio savonese alcuni episodi di furti notturni in esercizi commerciali, in particolare bar e ristoranti, ma anche altre tipologie di attività.

I carabinieri del Comando Provinciale di Savona, consapevoli dell’allarme sociale creato dal fenomeno che, al di là del danno economico spesso non molto elevato, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi degli illeciti.

Nell’ambito di tale attività, la notte scorsa i carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero, già noto alle Forze dell’Ordine che, poco prima, a Varazze aveva danneggiato la vetrina di un esercizio commerciale e si era impossessato di alcune scarpe.

I militari, ricevuta la segnalazione dell’avvenuto furto e una sommaria descrizione del soggetto, hanno iniziato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciarlo e fermarlo poco dopo.

Il 22enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, risultato subito in stato di evidente alterazione, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita al proprietario.

Il giovane è stato quindi arrestato e processato oggi con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona. Al termine dell’udienza di convalida, per il 22enne è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Savona.