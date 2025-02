Albisola avrà un defibrillatore in più donato dalla farmacia Stella Maris

Albisola Superiore. Un dono prezioso pensando alla collettività. Lo farà la farmacia Stella Maris con un defibrillatore dopo aver aderito al Progetto Salvaterra.

La città arriverà così a contarne 7. Un dispositivo semiautomatico in grado di salvare la vita a chi, in seguito ad aritmie, fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare dovesse essere vittima di un arresto cardiaco.

“Quindi uno strumento essenziale per una città come la nostra che oltre a contare un numero importante di abitanti è anche meta di turisti e oggetto di una ingente affluenza di giovani provenienti dai comuni limitrofi.- spiegano dal Comune – Il graduale incremento del numero di questi dispositivi sul nostro territorio deve essere accompagnato anche dall’aumento dei soggetti (non necessariamente professionisti sanitari) in grado di utilizzarli; aspetto, questo, su cui la nostra Pubblica Assistenza Croce Verde Albisola sta dedicando molte energie”.

“La nostra Amministrazione ha svolto una funzione di collegamento fra il donatore e la nostra Pubblica Assistenza offrendo sostegno per gli aspetti burocratici e concedendo il Patrocinio. Rivolgiamo, – quindi – specificano – un ringraziamento speciale alla Farmacia Stella Maris per questa importante donazione e alla Croce Verde Albisola per aver offerto un prezioso supporto sotto il profilo tecnico”.

Inaugurazione martedì 18 febbraio, alle 10,30, davanti alla Farmacia Stella Maris in Corso Mazzini.