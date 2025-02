Albenga, striscione pro Juniores e Femminile al Riva: “Siete il nostro orgoglio ingauno”

Albenga. La Juniores Nazionale bianconera non è stata esclusa dal proprio campionato a differenza della Prima Squadra. La squadra, così come era successo contro l’Asti, ha deciso ugualmente di scendere in campo. Allo stesso modo prosegue la squadra femminile impegnata in Eccellenza, oggi attesa dalla sfida contro lo Speranza.

Tornando all’ “Under”, dalla trasferta di Fossano è arrivata una sconfitta onorevole per 1-0 con il giovane gruppo ingauno che vuole andare avanti fino a quando sarà possibile farlo. Come l’ultima volta, assente Massa: in panchina il dirigente accompagnatore Alessandro Patrucco.

Un gesto particolarmente apprezzato dalla piazza ingauna che ha affisso uno striscione nei pressi dello stadio Annibale Riva: “Grandi Juniores, forza ragazzi. Siete il nostro orgoglio ingauno”.