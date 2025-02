Albenga, sopralluogo di Comune e Provincia in Regione Rapalline: al via la “rivoluzione della viabilità”

Albenga. Questa mattina, martedì 25 febbraio, è stato fatto un sopralluogo dalla Provincia e dal Comune a Campochiesa in Reg. Rapalline per dare il via a un radicale miglioramento della viabilità e sicurezza stradale della zona.

Erano presenti i tecnici di entrambi gli enti, il Presidente del Consiglio Comunale di Albenga con delega alla frazione di Campochiesa Alberto Passino e il consigliere provinciale con delega alla viabilità Matteo Mirone.

Inoltre è già stato effettuato un primo intervento che ha visto il posizionamento di jersey nel crocevia tra la SP39 e l’intersezione con Reg. Rapalline (dalla fontana “Du Balan”) che impediranno ai mezzi pesanti provenienti da Campochiesa di imboccare la via, così come peraltro già previsto e indicato dalla segnaletica verticale (si precisa che per tutti i mezzi pesanti vige già il senso unico in via Reg. Rapalline che ne impedisce l’imbocco da quel lato).

Afferma Alberto Passino: “Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo a Campochiesa che darà il via ad una serie di interventi di diversa portata che andranno a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in particolare della zona di Reg. Rapalline. E’ già stato fatto il primo intervento in collaborazione e sinergia con la Provincia (trattasi infatti di strada provinciale) che renderà ancora più chiaro il senso unico per i mezzi pesanti in vigore in via Reg. Rapalline. Purtroppo, infatti, il divieto a volte non veniva rispettato e i mezzi pesanti effettuavano manovre pericolose andando a danneggiare anche recinzioni private, la fontana presente o pali della luce. Abbiamo inoltre valutato interventi per migliorare la sicurezza stradale in prossimità del bar Olivieri, con un riposizionamento dei parcheggi e la realizzazione di un passaggio pedonale. Infine si è parlato della possibile realizzazione di una rotonda a sostituzione del semaforo di Campochiesa. Quest’ultimo intervento sarà il vero “cuore” pulsante di queste modifiche alla viabilità. Ringrazio il consigliere provinciale Matteo Mirone per la collaborazione. Ritengo che con questa sinergia riusciremo finalmente a raggiungere un obbiettivo atteso da tempo, da tutta la comunità di Campochiesa”.

Afferma Matteo Mirone consigliere provinciale: “Per la Provincia la sicurezza stradale è una priorità assoluta e gli interventi che intendiamo fare a Campochiesa, in collaborazione con il Comune, vanno proprio in questa direzione. Nella mia qualità di consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Savona presterò particolare attenzione alle necessità e alle richieste del territorio.

Sono soddisfatto della sinergia già instaurata con il Comune di Albenga. Questa collaborazione si tradurrà in interventi concreti sul territorio”.