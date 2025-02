Albenga. Oggi è una domenica spartiacque per capire ancora di più riguardo a ciò che si preannuncia un epilogo anticipato di una disastrosa stagione sportiva. Se l’Albenga non dovesse scendere in campo contro il NovaRomentin, ad ora è altamente probabile che vada a finire così, ci sarebbe l’esclusione ufficiale dal campionato di Serie D. Dalle premesse di un giorno buio, per trovare un piccolo spiraglio di luce si può tornare indietro di nemmeno ventiquattr’ore.

C’erano tutti i presupposti per un forfait della Juniores Nazionale contro l’Asti: le direttive dall’alto andavano in quella direzione. I bianconeri volevano giocare a tutti i costi e alla fine lo hanno fatto, andando contro alla volontà della proprietà. Una partita finita 4-3 per i piemontesi ma gli ingauni, disputando una prova di grande orgoglio, strappano un lungo applauso alla gente presente sugli spalti dopo il triplice fischio. “I grandi sono loro”, ha detto il passionale dirigente Alessandro Patrucco alla tribuna mentre si stava dirigendo verso il tunnel. Patrucco è stato l’unico dello staff presente in panchina siccome al Riva non si è presentato Thomas Massa, l’allenatore finito ancor di più nella bufera dopo la risposta dei “Fedelissimi” alle sue dichiarazioni che ha rilasciato contattando direttamente la nostra Redazione.

Tornando alla luce, bei momenti quelli delle esultanze al gol di Gastaldi e alla doppietta di Cavallone: boati così forti non si sentivano da mesi. Così come toccante è stato avvertire il contrasto tra il disagio generale per una sorte che si prevede nera e una luce bianca di purezza che proviene dai volti visibilmente emozionati dei giovani calciatori ingauni, con l’orgoglio di genitori e amici. Un mix di sensazioni che ha reso nuovamente viva la tribuna dell’Annibale Riva, spenta dalle porte chiuse e da un clima mai disteso tra il club e la piazza bianconera.

E ieri i tifosi bianconeri hanno trovato novanta minuti di stacco. Consapevoli del sempre più probabile e cupo domani, ovvio, ma è prevalso l’orgoglio per la propria Juniores che ha onorato la maglia del loro amato Albenga.

La formazione: 1 Palatella, 2 Raso, 3 Ottavi, 4 Benavides, 5 Zaytsev, 6 Campari, 7 Frazzetto, 8 Mangiaviliano, 9 Cavallone, 10 Barbo, 11 Gastaldi. A disposizione: 14 Capasso, 15 Monte. In panchina: Alessandro Patrucco.

guarda tutte le foto 53



Juniores Nazionali, Albenga vs Asti: le immagini principali

Il messaggio dei “Fedelissimi”

Cari ragazzi dell’U.S. Albenga,

vi scrivo con il cuore pieno di ammirazione e rispetto per ciò che avete fatto. In un momento difficile, in cui siete stati abbandonati da una proprietà che avrebbe dovuto sostenervi, avete dimostrato cosa significhi davvero onorare una maglia, una città e una storia gloriosa come quella dell’Albenga.

Avete lottato con dignità, sudore e orgoglio, senza mai tirarvi indietro, anche quando tutto sembrava remare contro di voi. Il calcio spesso viene raccontato attraverso grandi nomi e milioni di euro, ma la vera essenza di questo sport è quella che voi avete mostrato in campo: passione, sacrificio e attaccamento ai colori.

Siete stati un esempio per tutti, per chi ama il calcio vero, per chi crede nei valori dello sport e per chi sa che certe maglie pesano, ma indossarle con onore è un privilegio. Qualunque sia il futuro dell’Albenga, il vostro nome resterà nella storia di questa società e nel cuore di chi vi ha seguito e sostenuto.

Grazie per aver dato tutto, grazie per aver dimostrato che il calcio è molto più di una semplice questione di soldi e potere. Siete il simbolo di un amore che non fallirà mai.

Antonio Morabito.