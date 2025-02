Albenga, la Juniores gioca contro l’Asti: ha deciso il giovane gruppo squadra bianconero

Albenga. Una prima importante situazione da monitorare per il futuro/epilogo dell’Albenga era quella di oggi pomeriggio con la gara della Juniores Nazionale contro l’Asti. I sentori davano già per scontato un forfait della formazione bianconera, visto che il club avrebbe comunicato internamente l’intenzione di ritirare le due squadre formate, ovvero gli “Under” e la Prima Squadra che domani sarebbe impegnata contro il NovaRomentin.

Ma sulla Juniores c’è stato un colpo di scena: Albenga-Asti si gioca. Decisiva la forte volontà della squadra di giocare la partita contro quella della proprietà. Una scelta collettiva del giovane gruppo composto da tanti ragazzi che avrebbero desiderato un’annata meno travagliata per il proprio futuro. Nessun allenatore in panchina, quindi, assente Massa. Presente solo il dirigente Alessandro Patrucco.

Ora rimane da attendere la giornata di domani per avere un’ulteriore conferma dal campo, ma ciò che risulta al momento è che si vada verso l’assenza dei bianconeri, che porterebbe al secondo forfait stagionale e quindi all’esclusione dal campionato. La parola “fine” all’annata da horror della storia bianconera sembrerebbe essere comunque in arrivo.