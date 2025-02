Albenga, Invernizzi (Fdi): “Casa di Comunità risposta concreta alle esigenze di cura del territorio”

“Con la Casa di Comunità di Albenga si è arrivati ad una svolta della sanità territoriale. I dati in nostro possesso confermato che la struttura rappresenta una risposta concreta alle esigenze di cura della nostra popolazione, in particolare quella più anziana e fragile”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione dopo aver sottolineato il successo dei primi giorni di attività.

“I numeri sono chiari e parlano da soli: oltre 500 accessi, numerosi servizi specialistici, trasporti protetti, e una rete di assistenza domiciliare integrata che si è attivata per garantire che nessuno resti indietro. Questo è il risultato di un lavoro di squadra, di un impegno che ha visto il coinvolgimento del Politecnico di Torino, dell’Asl 2, delle amministrazioni locali e della Regione Liguria”.

“La Casa di Comunità – afferma Invernizzi – non è solo una struttura sanitaria, è un segno di prossimità, di un impegno da parte dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per garantire a ciascun cittadino l’accesso facile e diretto ai servizi sanitari. La Casa di Comunità di Albenga è la prima ad essere stata inaugurata nel Ponente e in Liguria e, come tale, rappresenta un’opportunità straordinaria”.

“Un luogo in cui i nostri concittadini, a partire dai più anziani e disabili, possono finalmente trovare risposte immediate per le loro necessità di salute, senza dover percorrere lunghe distanze o affrontare difficoltà organizzative. La Casa di Comunità è senza dubbio una risorsa, ma non deve mai sostituire quello che già è un pilastro fondamentale per la nostra sanità: il Punto di Primo Intervento (PPI) e il Pronto Soccorso attivo 24 ore su 24”.

“La nostra realtà territoriale ha bisogno di equilibrio, e il nostro ospedale di Albenga deve essere potenziato per far fronte a tutte le esigenze della popolazione, non solo quelle relative alla medicina di base o alle patologie croniche” conclude.