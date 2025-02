Albenga, impennata e inseguimento dei carabinieri. Giovane filma e mette tutto in rete: “Poteva andarmi peggio, solo 58 euro di multa”

Albenga. Come in una scena uscita direttamente da Grand Theft Auto: due giovani in sella a moto da cross sfrecciano nella galleria dell’Aurelia bis tra Alassio e Albenga, uno dei due impennando in piena corsia. Dall’altra parte, una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Alassio li incrocia e scatta l’inseguimento. Sirene accese, corsa fino alla zona commerciale, in località Pernice, dove i militari riescono a fermarli bloccando il traffico.

Tutta la scena, però, non è rimasta solo tra le mura della galleria e per le strade della riviera. Uno dei ragazzi aveva una action cam montata sul casco e ha registrato ogni momento: l’impennata, l’inseguimento e il fermo da parte dei carabinieri.

I fatti risalgono al 2 febbraio scorso, ma il reel, montato come se fosse un film (con tanto di ringraziamenti ad alcune aziende nelle descrizione della clip), è stato caricato sui social da poche ore ed è diventato subito virale: oltre 55mila reazioni e centinaia di commenti.

Nel finale del filmato, il giovane motociclista si mostra con il casco ancora in testa e commenta quasi con orgoglio: “Poteva andare peggio, 58 euro di multa e 2 mesi di fermo”.

Centinaia i commenti sotto al video, con reazioni contrastanti. C’è chi ha minimizzato l’accaduto, ironizzando anche sull’intervento dei carabinieri con frasi come “Un altro pericoloso criminale catturato”. Altri, invece, hanno condannato duramente il gesto, chiedendo sanzioni più severe: “Ritiro della patente per qualche anno”. Qualcuno ha suggerito ai giovani di sfogare la loro voglia di velocità in circuiti adeguati come Monza, mentre altri hanno sottolineato il pericolo per sé e per gli altri: “La strada è di tutti, bisogna rispettare le regole”.