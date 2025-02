Albenga, Forza Italia e Associazione Gallinara Civica: “Ecocardio Day un grande successo, queste iniziative vanno sostenute”

Albenga. Il coordinatore di Forza Italia Albenga, Eraldo Ciangherotti, e il presidente dell’Associazione Gallinara Civica, Cristina Porro, esprimono le loro più sentite congratulazioni al dottor Sharam Moshiri, alla dottoressa Annamaria Nicolino, unitamente allo staff medico ed infermieristico, per l’ottima organizzazione dell’Ecocardio day, svoltosi oggi (sabato 22 febbraio) presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

L’iniziativa, organizzata per abbattere le liste d’attesa, ha rappresentato un importante momento di prevenzione e sensibilizzazione per la salute cardiologica della nostra comunità, grazie all’impegno e alla professionalità degli operatori sanitari coinvolti.

Nel corso dell’evento, Gero Calleri, ex consigliere comunale, ha consegnato al reparto due nuovi apparecchi Holter cardiaci, acquistati grazie alle generose donazioni degli Albenganesi. Un gesto di grande solidarietà che conferma la vicinanza della cittadinanza alle necessità della sanità locale.

A suggellare il momento, il taglio del nastro della nuova strumentazione è stato affidato alla madrina dell’evento, la dottoressa Silvia Arnaud in Ricci, testimoniando l’importanza di questa giornata per la città e per il potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale.

“Forza Italia Albenga e l’Associazione Gallinara Civica continueranno a sostenere iniziative come questa, che valorizzano la nostra sanità locale e promuovono la prevenzione come pilastro fondamentale per la salute dei cittadini”, dichiarano congiuntamente Ciangherotti e Porro.